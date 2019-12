Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","shortLead":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","id":"20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f367d-e0b0-4fc2-8e9e-6b987a13ee42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","timestamp":"2019. december. 02. 16:03","title":"Bűzös hab borította be India leghíresebb tengerpartját, súlyos környezetszennyezés lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da14993c-ccb6-49ee-bde1-f44a007b3fac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gelencsér Máté edzői akkreditációval kíséri el az úszót Glasgow-ba.","shortLead":"Gelencsér Máté edzői akkreditációval kíséri el az úszót Glasgow-ba.","id":"20191202_hosszu_katinka_petrov_arpad_uszo_eb_edzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da14993c-ccb6-49ee-bde1-f44a007b3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63126e5d-4980-4996-9516-0fcaf48fcf51","keywords":null,"link":"/sport/20191202_hosszu_katinka_petrov_arpad_uszo_eb_edzo","timestamp":"2019. december. 02. 15:41","title":"Párja lesz Hosszú Katinka edzője az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen a választói akaratot.","shortLead":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen...","id":"20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4764cb-1054-4d27-96ed-76ba2ed08b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","timestamp":"2019. december. 04. 08:57","title":"Egy szervezet szerint csalás nélkül nem lett volna kétharmada Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A hűtlenség mára a válások vezető okává vált. De miért kíséri ilyen kitartó árnyékként az emberiséget? És egészen biztos, hogy csak katasztrófaként lehet megélni? Esther Perel világszerte elismert terapeuta, 30 éve foglalkozik a párkapcsolatokkal, és legújabb könyvében a hűtlenséget vizsgálja meg. Például, hogy egy ilyen tapasztalatot ne elmérgesedő sebként hordozzuk magunkon egy életen át, hanem megtanuljunk felépülni, sőt, építkezni belőle.","shortLead":"A hűtlenség mára a válások vezető okává vált. De miért kíséri ilyen kitartó árnyékként az emberiséget? És egészen...","id":"20191203_Esther_Perel_hutlenseg_viszony_affer_megcsalas_Affer_avagy_gondoljuk_ujra_a_hutlenseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e16aee6-ad70-4fe3-8626-8dc60d5ab8d6","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Esther_Perel_hutlenseg_viszony_affer_megcsalas_Affer_avagy_gondoljuk_ujra_a_hutlenseget","timestamp":"2019. december. 03. 15:00","title":"Miért kellene másképp gondolkodnunk a hűtlenségről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének hétfőn kezdődött ülése előtt.","shortLead":"Rosszul látja, aki szerint a klímaváltozás nem az egész bolygót fenyegető jelenség – ez is elhangzott az ENSZ...","id":"20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afdacd9-7b21-47ee-b84b-1813e97d9b46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_klimavaltozas_ensz_fotitkar_antonio_gueterres","timestamp":"2019. december. 02. 14:03","title":"A klímaváltozás már itt van, és gyilkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbc455d-ee6c-44fc-8111-1653fc496e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen cseh márkájának elérhető árú modelljét az új Octavia dizájnelemeivel ékesítik.","shortLead":"A Volkswagen cseh márkájának elérhető árú modelljét az új Octavia dizájnelemeivel ékesítik.","id":"20191203_ilyen_meno_lesz_az_uj_skoda_rapid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cbc455d-ee6c-44fc-8111-1653fc496e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ee9154-54e3-468c-a614-7df94cd1572c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_ilyen_meno_lesz_az_uj_skoda_rapid","timestamp":"2019. december. 03. 11:21","title":"Ilyen menő lesz az új Skoda Rapid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","shortLead":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","id":"20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108deca-0fdd-4ad8-81e7-f4aec54a584f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","timestamp":"2019. december. 03. 16:05","title":"Szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98abc6d2-50bd-4f96-81c6-3ce68b6dc01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közmunkásbrigádokat irányítottak át a Fővárosi Közterület-fenntartóhoz.","shortLead":"Közmunkásbrigádokat irányítottak át a Fővárosi Közterület-fenntartóhoz.","id":"20191202_karacsony_gergely_fopolgarmester_hoeses_hoeltakaritas_fkf_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98abc6d2-50bd-4f96-81c6-3ce68b6dc01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e3453a-f8ac-4fd6-987b-2ae4fd3b8a02","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_karacsony_gergely_fopolgarmester_hoeses_hoeltakaritas_fkf_budapest","timestamp":"2019. december. 02. 19:10","title":"Karácsony: Elfogadhatatlan, hogy a hóesés lebénítja a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]