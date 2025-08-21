Political Capital: Közel kétmilliárd forintot költöttek idén magyar politikai hirdetésekre a Meta felületein

Már majdnem kétmilliárd forint ment el idén magyar politikai hirdetésekre a Meta felületein, és ennek az összegnek mintegy 84 százalékát kormányoldal szereplői fizették ki, írja Facebook-oldalán a Political Capital.

Elemzésük szerint ugyan a Digitális Polgári Körök megjelenésével visszaszorultak a nyilvánosságban a Harcosok Klubjával kapcsolatos hírek, a kormányoldal intenzíven mozgósít: a Fidesz augusztus 5-e óta folyamatosan, több millió forintért hirdeti toborzóvideóját Orbán Viktor Facebook-oldalán. Augusztus 16. óta ezt egészítik ki a már HK-tagoknak szóló, a Harcosok Klubja Facebook-oldalon futó hirdetések.

Már egy frissen bejegyzett alapítvány is kapcsolódik a Fidesz Digitális Polgári Kör projektjéhez A DPK-k mögött álló Partos Bence friss cégéhez hasonló néven, Digitális Demokráciafejlesztési Alapítványként jött létre egy szervezet. Pénzt gyűjt és oszt majd „a konstruktív közéleti vitakultúra és az egészséges, kiegyensúlyozott társadalmi párbeszéd” közösségi médiás segítése érdekében.

Hozzátették, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom június 30. óta megszakítás nélkül hirdette Magyar Pétert lejárató videóit. Másfél hónap alatt 177 millió forintot költött erre, majdnem annyit, mint az összes ellenzéki párt és politikusaik az egész évben, együttvéve. Az augusztus 18-á befejeződött hirdetések után viszont nem indultak újabbak.

Mint korábban írtuk, mivel a betarthatatlannak tartja az Európai Unió új szabályozását a Meta, ezért a tagállamok területén letiltja a politikai hirdetéseket saját felületeiről, azaz a Facebookról és az Instagramról. Az új szabályozás legtöbb eleme október 10-én lép érvénybe.

Magyarországon ez valószínűleg a Fidesznek okozza a legnagyobb fejfájást, ugyanis elmúlt években messze a kormánypárt költötte a legtöbb pénzt a Facebookon. A tavaly nyári európai parlamenti és önkormányzati választásokat követő kilenc hónapban például összesen Magyarországról 1,3 milliárd forint értékben vásároltak politikai hirdetést a platformon, ebből 1,1 milliárdot költött a Fidesz. A választási kampányban pedig még ennél is többet költöttek, öt hónap alatt 3,4 milliárd forintot.