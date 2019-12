Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára eltűnt a bíróság honlapjáról az az elnököt búcsúztató levél, amelyben bírósági vezetők hálálkodtak Handó Tündének az eddigi munkásságáért.","shortLead":"Szerdára eltűnt a bíróság honlapjáról az az elnököt búcsúztató levél, amelyben bírósági vezetők hálálkodtak Handó...","id":"20191204_Elerhetetlen_lett_a_birosag_honlapjan_a_Hando_Tundenek_halalkodo_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8509a703-dbd4-4dd6-ac1c-cc7c580e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f20ff03-47d3-44fc-ad2d-4c85490d275b","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Elerhetetlen_lett_a_birosag_honlapjan_a_Hando_Tundenek_halalkodo_level","timestamp":"2019. december. 04. 14:02","title":"Elérhetetlen lett a bíróság honlapján a Handó Tündének hálálkodó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","shortLead":"Az MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft-t január 8-án kezdi meg üzleti tevékenységét.","id":"20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6bc231-de4b-4a6c-8e30-17438314b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b66b1-c50d-40b0-8156-bc1f2e3948e7","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Italautomataleanyvallalatot_hozott_letre_a_Magyar_Posta","timestamp":"2019. december. 04. 05:10","title":"Italautomata-leányvállalatot hozott létre a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","shortLead":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","id":"20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544b016-6a3a-41ea-adcc-76e019f54ff4","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","timestamp":"2019. december. 04. 11:02","title":"Sokszoros magyar siker: Uhrik Teodóra táncművész magyar tervezésű ruhában pózol az olasz Vogue-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 7,2 százalékkal nőtt az átlagos reáljövedelem, de a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázat, a 65 évnél idősebbeknek pedig kevesebb pénzük van, mint 2017-ben, pedig a kormány a nyugdíjak reálértékének növekedéséről beszél. Közzétette a KSH A háztartások életszínvonala 2018 című kiadványát, ennek a legfontosabb megállapításait tekintettük át.","shortLead":"Egy év alatt 7,2 százalékkal nőtt az átlagos reáljövedelem, de a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázat, a 65...","id":"20191203_ksh_haztartasok_eletszinvonala_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d6d173-1164-47ca-91ea-e23abe72db11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_ksh_haztartasok_eletszinvonala_2018","timestamp":"2019. december. 03. 17:45","title":"A bérek ugyan nőnek, de a nyugdíjasok rosszabbul élnek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény karácsonyi gyűjtést indított az osztályai megsegítésére. Terjedelmes a lista.","shortLead":"Az intézmény karácsonyi gyűjtést indított az osztályai megsegítésére. Terjedelmes a lista.","id":"20191203_szent_janos_korhaz_pelenka_vecedeszka_szaloncukor_adomany_gyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eecba852-8ebb-4e2c-b6bf-077276197280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f8049-c18c-4cc3-946c-17c3aab31cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_szent_janos_korhaz_pelenka_vecedeszka_szaloncukor_adomany_gyujtes","timestamp":"2019. december. 03. 15:51","title":"Pelenka, vécédeszka, szaloncukor – adományokat vár a Szent János Kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","shortLead":"Két éve verte meg a polgármester és három rokona a falu kocsmárosát, most született ítélet az ügyben.","id":"20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6530a441-dbd4-4ed5-a798-ffca30913ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af2982c-4189-4b7c-8c8e-421b8e0e691b","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Sulyos_testi_sertes_miatt_eliteltek_az_alsoszentmartoni_polgarmestert","timestamp":"2019. december. 03. 19:37","title":"Súlyos testi sértés miatt elítélték az alsószentmártoni polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","shortLead":"Az Örkény Színház tagja a Seveled című filmben is egy terhes kismamát alakít. ","id":"20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8233c4f-2625-4833-af60-5e04d428ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d166a5f-ef92-4534-9dd3-96ec8039f437","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszuletett_Tenki_Reka_babaja","timestamp":"2019. december. 05. 12:33","title":"A Seveled díszbemutatójáról a kórházba: megszületett Tenki Réka babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]