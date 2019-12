Gáspár Laci és ByAley izgulhatott már csak a mentoráltjaiért, ugyanis Puskás Petinek és Dallos Boginak már nem maradt az elődöntőre versenyzője. ByeAlexnek három (Ruszó Tibi, Manuel, Vanek Andor), Gáspár Lacinak pedig egy - Zdroba Patrik - tanítványa küzdött a továbbjutásért.

Minden versenyező először egy duettet énekelt. Ruszó Tibi Kökény Attilával a Nincs Semmi Másomat, Manuel Kállay-Saunders Andrással a Téged című közös dalukat. Vanek Andornak Keresztes Ildikó volt a párja, akivel A csönd évét adták elő. Egy egészen különleges produkcióval jelentkezett Gáspár Laci mentoráltja, aki Miklósa Erika operaénekessel állt színpadra, hogy elénekelje Lara Fabian Caruso című dalát.

Az egyéni produkcióban Ruszó Tibi Váradi Renátótól adta elő a Van még más, Manuel A Boogie wit da Hoodie-tól a Look Back at It, Vanek Andor Lewis Capalditól a Bruises, Vanek Andor pedig a Queentől a Show Must Go On című dalt.

A versenyből a zsűri értékelése alapján Manuel és Vanek Andor került a veszélyzónába, róluk a közönség szavazatai döntöttek, ez alapján pedig Manuel esett ki és Vanek Andor jutott be a legjobb három közé.

A jövő heti döntőben tehát Ruszó Tibi, Zdroba Patrik és Vanek Andor mérkőzhet meg a 2019. legjobb hangja címért.