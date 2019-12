Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fideszes szavazatokkal írták át a jogszabályt.","shortLead":"Fideszes szavazatokkal írták át a jogszabályt.","id":"20191210_Megszavaztak_a_torvenymodositast_amivel_helyettes_allamtitkar_lehet_a_22_eves_egyetemista","timestamp":"2019. december. 10. 11:35","title":"Megszavazták a törvénymódosítást, amivel helyettes államtitkár lehet a 22 éves egyetemista"},{"available":true,"c_guid":"f120dcc1-ae3c-44d0-a9f8-2a0eaa030e9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok.","shortLead":"Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok.","id":"20191211_Elektromos_Hummerjaval_furikazott_a_Terminator__video","timestamp":"2019. december. 11. 10:29","title":"Múltkor egy katonai csapatszállítóval, most egy elektromos Hummerrel ment vásárolni Schwarzenegger"},{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját"},{"available":true,"c_guid":"63a60d9c-4945-443a-b1f6-72df285aac76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","shortLead":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak. ","shortLead":"Az abszolút rekorder Szél Bernadett, akit eddig hétszer szankcionáltak.","id":"20191210_Eddig_osszesen_72_millio_forintra_buntettek_a_parlamenti_kepviseloket","timestamp":"2019. december. 10. 07:45","title":"Eddig összesen 72 millió forintra büntették a parlamenti képviselőket"},{"available":true,"c_guid":"a7d85e52-f01b-407f-8396-db59c546e06b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Országszerte tapasztalható a gázszerelők hiánya. A megmaradt szakemberek többsége nyugdíjas. A megmaradt szakemberek többsége nyugdíjas.","shortLead":"Országszerte tapasztalható a gázszerelők hiánya. ","shortLead":"Országszerte tapasztalható a gázszerelők hiánya. A megmaradt szakemberek többsége nyugdíjas.","id":"20191211_gazszerelo_futes_javitas","timestamp":"2019. december. 11. 07:21","title":"Nincs elég gázszerelő, van, ahol hetekig kell várni a javításra"},{"available":true,"c_guid":"6c57aa2b-22dc-40eb-8d7b-8b78dd5db614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali hatalmával való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják Donald Trump amerikai elnököt.","shortLead":"Hivatali hatalmával való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják Donald Trump amerikai...","id":"20191210_donald_trump_impeachment_vadak","timestamp":"2019. december. 10. 16:35","title":"Impeachment: megvan, mivel vádolják Trumpot"},{"available":true,"c_guid":"9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet a MacBookok megbízhatatlannak talált pillangómechanikás billentyűzete miatt kezdeményeztek a felhasználók.","shortLead":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet...","id":"20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","timestamp":"2019. december. 09. 21:33","title":"Hiába tiltakozott az Apple, folytatódik a csoportos per a pillangóbillentyűzet miatt"},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin orosz és Volodomir Zelenszkij ukrán elnökön kívül jelen van Angela Merkel német kancellár és a vendéglátó Emmanuel Macron. A francia elnök orosz nyitása tette lehetővé a találkozót, melynek homlokegyenest ellenkező nézeteket kellene közös nevezőre hoznia. Vlagyimir Putyin orosz és Volodomir Zelenszkij ukrán elnökön kívül jelen van Angela Merkel német kancellár és a vendéglátó Emmanuel Macron. A francia elnök orosz nyitása tette lehetővé a találkozót, melynek homlokegyenest ellenkező nézeteket kellene közös nevezőre hoznia.","shortLead":"Négyen keresnek megoldást Ukrajna szinte megoldhatatlan problémáira az Élysée-palotában Párizsban. Vlagyimir Putyin...","id":"20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68b8105-e902-4d50-8669-c089bc697e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Eloszor_kerul_szemtol_szembe_Putyin_es_Zelenszkij","timestamp":"2019. december. 09. 14:47","title":"Először kerül szemtől szembe Putyin és Zelenszkij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]