A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság melegen ajánlja az európai csomagküldő szolgáltatások árait összehasonlító uniós honlapot. A hatóság már dolgozik a magyar szolgáltatók tarifáit összehasonlító adatbázison is. 2019. december. 10. 17:25 Kivándorolt egy családtagja? A médiahatóság segít a karácsonyi csomagküldésben Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált fényfüzérek közt alig akadt, amelyik biztonságos volt. 64 féle karácsonyi fényfüzért vizsgáltak a hatóságok, csak 8 volt biztonságos 2019. december. 10. 17:17 Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett orvosolni a helyzetet. Kirúgták a Facebooktól a munkást, aki kenőpénzért törölt fiókokat állított vissza 2019. december. 11. 15:03 Az 1990-es évekhez képest 7-szer gyorsabban olvad a jég Grönlandon a terület jégveszteségéről készült eddigi legátfogóbb tanulmány szerint. A tudósok műholdfelvételek alapján jutottak erre. 3800 milliárd tonna jég tűnt el Grönlandon, és ez komoly baj 2019. december. 10. 19:03 Azért létezhetnek, mert a listán nem szereplők érzéketlenek a listán szereplőkkel szemben – írta a rendező. ","shortLead":"Azért létezhetnek, mert a listán nem szereplők érzéketlenek a listán szereplőkkel szemben – írta a rendező. Schilling Árpád: Listák igenis léteznek 2019. december. 10. 11:32 A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is használja ezt a típust. Nézze meg: egy ilyen repülőgép tűnt el 38 utassal 2019. december. 10. 10:03 Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok. Múltkor egy katonai csapatszállítóval, most egy elektromos Hummerrel ment vásárolni Schwarzenegger 2019. december. 11. 10:29 A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. Rablótámadásban meghalt egy magyar nő Nigériában 2019. december. 10. 10:38