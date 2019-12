Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt is, mit evett az illető utoljára és milyen baktériumok voltak a szájában.","shortLead":"Egy 5700 éves \"rágógumi\" vizsgálatával dán tudósok képesek volt feltárni fogyasztójának nemét, szemének színét, sőt azt...","id":"20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f1d61-baae-493c-99f3-eb08b1001a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85908bcb-1efd-45ca-a7f5-13d57a490353","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_Az_emberi_DNS_konyvet_tarta_fel_az_5700_eves_ragogumi","timestamp":"2019. december. 17. 21:33","title":"Az emberi DNS könyvét tárta fel az 5700 éves \"rágógumi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, amelyek – ha valódiak – megmenthetik Trumpot az alkotmányos vádemeléstől, és véget vethetnek Joe Biden demokrata párti elnökjelölt politikai pályafutásának.","shortLead":"Állítása szerint olyan bizonyítékokat gyűjtött kéthetes budapesti, bécsi és kijevi útja során Rudolph Giuliani, Donald...","id":"20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e64d5f-3177-4efb-94e5-037da20fc8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Budapesten_Becsben_es_Kijevben_sorsdonto_bizonyitekokat_gyujtott_Trump_vedelmeben__allitja_Giuliani","timestamp":"2019. december. 17. 17:40","title":"Giuliani állítja, Budapesten, Bécsben és Kijevben sorsdöntő bizonyítékokat gyűjtött Trump védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megszavazták a bírák és ügyészek fizetésemelését, hazatért Michelisz, újratervezik a vízilabda EB kabaláját...","id":"20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885eaca4-aac4-4af8-8a5a-8d892e84a7a6","keywords":null,"link":"/360/20191217_Radar360_Nagy_Ervin_a_pocegodor_politikai_eletrol_Orban_stadionban_unnepelt","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Radar360: Nagy Ervin pöcegödör politikai életről beszélt, Orbán stadionban ünnepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő a harmadik amerikai elnök, aki ellen elindult az impeachment eljárás.","shortLead":"Ő a harmadik amerikai elnök, aki ellen elindult az impeachment eljárás.","id":"20191219_impeachment_amerikai_kepviselohaz_kongresszus_szavazas_donald_trump_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b314f4f-014e-483c-ba87-9e0cd4bd7c8d","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_impeachment_amerikai_kepviselohaz_kongresszus_szavazas_donald_trump_elnok","timestamp":"2019. december. 19. 05:19","title":"Alkotmányos vádat emeltek Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető közösségi oldalán most azt írta, arra kéri kollégáit, vizsgálják meg, hogyan tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe.","shortLead":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely...","id":"20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f98c3e-c0f8-4df3-bd74-cdf6e8a0b9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","timestamp":"2019. december. 19. 11:37","title":"Karácsony bejelentette, Budapest segíthet azoknak, akik az új tb-törvény után nehéz helyzetbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden szép, minden jó.","shortLead":"Minden szép, minden jó.","id":"20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5847574-b0d6-4186-b540-077f585ee202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988ec641-6d39-42a5-947a-003475a25c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_kiszamolta_a_nezopont_az_utasok_elegedettek_a_mavval","timestamp":"2019. december. 17. 12:26","title":"Kiszámolta a Nézőpont: az utasok elégedettek a MÁV-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megszületett az eredménye annak a vizsgálatnak, amely nem kis mintát elemzett, hanem az Egyesült Államok teljes lakosságára nézve reprezentatív adatok alapján vizsgálta, káros-e az elektromos cigaretta.","shortLead":"Megszületett az eredménye annak a vizsgálatnak, amely nem kis mintát elemzett, hanem az Egyesült Államok teljes...","id":"20191219_elektromos_cigaretta_kronikus_tudobetegsegek_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e91b43-5061-402b-93d6-1715fbda13fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_elektromos_cigaretta_kronikus_tudobetegsegek_kockazata","timestamp":"2019. december. 19. 09:33","title":"Jött egy nagyon kellemetlen hír az elektromos cigarettákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]