[{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatéves fiú négy hónappal a baleset után újra beszél, és mozgatni tudja a végtagjait is.","shortLead":"A hatéves fiú négy hónappal a baleset után újra beszél, és mozgatni tudja a végtagjait is.","id":"20191219_Ujra_tud_beszelni_a_Tate_Modernrol_lelokott_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc4a9c-186a-4b8e-ae1e-09bd3639435e","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ujra_tud_beszelni_a_Tate_Modernrol_lelokott_kisfiu","timestamp":"2019. december. 19. 12:59","title":"Újra tud beszélni a Tate Modernről lelökött kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony elment a rendőrségre, de nem tett feljelentést. ","shortLead":"Az asszony elment a rendőrségre, de nem tett feljelentést. ","id":"20191219_gyilkossag_Melykut_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f04a95a-0395-441a-ae39-526829288d3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_gyilkossag_Melykut_rendorseg","timestamp":"2019. december. 19. 21:24","title":"Meggyilkolása előtt pár órával segítséget kért a rendőröktől a nő, akit élettársa ölt meg Mélykúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7cd06c-ff05-4428-837b-7724b956f50c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakértők is csak annyit tudtak mondani, csodával határos, ami történt.","shortLead":"A szakértők is csak annyit tudtak mondani, csodával határos, ami történt.","id":"20191218_Nyolcvan_oraval_a_baleset_utan_mentettek_ki_13_kinai_banyaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7cd06c-ff05-4428-837b-7724b956f50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473be03-58a1-4acf-990e-70d3f703278b","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Nyolcvan_oraval_a_baleset_utan_mentettek_ki_13_kinai_banyaszt","timestamp":"2019. december. 18. 06:49","title":"Nyolcvan órával a baleset után mentettek ki 13 kínai bányászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint egyértelművé vált, hogy a beszállítók türelme elfogyott.","shortLead":"A szervezet szerint egyértelművé vált, hogy a beszállítók türelme elfogyott.","id":"20191218_magyar_korhazszovetseg_korhazi_adossag_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50884c97-802e-4b9c-a68b-95d7dc2db184","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_magyar_korhazszovetseg_korhazi_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 18. 11:01","title":"Azonnali adósságrendezést sürget a kórházszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. A városvezető közösségi oldalán most azt írta, arra kéri kollégáit, vizsgálják meg, hogyan tud a Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve segítséget nyújtani azoknak, akik önhibájukon kívül, szociális helyzetük miatt kerülnének a törvénymódosítás miatt lehetetlen helyzetbe.","shortLead":"A köztársasági elnök aláírta a tb-törvényt, hiába tiltakoztak ez ellen többen is, köztük Karácsony Gergely...","id":"20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affce7bf-e19a-4c65-b143-398577a06f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f98c3e-c0f8-4df3-bd74-cdf6e8a0b9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Karacsony_bejelentette_Budapest_segithet_azoknak_akik_az_uj_tbtorveny_utan_nehez_helyzetbe_kerulnek","timestamp":"2019. december. 19. 11:37","title":"Karácsony bejelentette, Budapest segíthet azoknak, akik az új tb-törvény után nehéz helyzetbe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik ott dolgozó orvos szerint egy szakmaiatlan döntéssel hét sebészt veszít el a kórház.","shortLead":"Az egyik ott dolgozó orvos szerint egy szakmaiatlan döntéssel hét sebészt veszít el a kórház.","id":"20191218_Azt_az_orvost_kuldtek_el_a_Margit_Korhazbol_aki_a_sziami_ikrek_szetvalasztasanal_fontos_szerepet_jatszott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051e3cb8-9b4d-482b-aa7f-0c1e7c9b45c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Azt_az_orvost_kuldtek_el_a_Margit_Korhazbol_aki_a_sziami_ikrek_szetvalasztasanal_fontos_szerepet_jatszott","timestamp":"2019. december. 18. 21:28","title":"Azt az orvost küldték el a Margit Kórházból, aki a sziámi ikrek szétválasztásánál fontos szerepet játszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkapta karácsonyi meglepetésként a Real Madrid legénysége az Auditól a szponzorautókat.","shortLead":"Megkapta karácsonyi meglepetésként a Real Madrid legénysége az Auditól a szponzorautókat.","id":"20191218_Zidane_megelegedett_egy_szereny_25_millios_szponzorautoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b0d724-36c6-4d15-a7b7-90545346b261","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Zidane_megelegedett_egy_szereny_25_millios_szponzorautoval","timestamp":"2019. december. 18. 18:05","title":"Zidane megelégedett egy szerény 25 milliós szponzorautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban Donald Trumpnak, de a republikánus többség valószínűleg megakadályozza, hogy eltávolítsák a hivatalából. Az amerikaiakat végletesen megosztó elnök és felelősségre vonási eljárás meghatározza majd a 2020-as elnökválasztási kampányt is, amiben könyörületet nem ismerő politikai hadosztályok csaphatnak majd össze a Fehér Ház birtoklásáért.","shortLead":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban...","id":"20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5883a479-5007-4815-8dbb-7c981c9b376a","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","timestamp":"2019. december. 19. 13:20","title":"Trump ellen vádat emeltek, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]