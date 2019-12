Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég szült vagy elvetélt.","shortLead":"Vérző nőt szállítottak kórházba a mentők szombaton hajnalban Budapesten, akiről az orvosok megállapították, hogy nemrég...","id":"20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4baefc-bd3c-4304-ac29-ee70adca4f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ruhaszsakban_talaltak_meg_a_rendorok_egy_thaifoldi_no_25_hetes_magzatat","timestamp":"2019. december. 21. 21:09","title":"Ruhászsákban találták meg a rendőrök egy thaiföldi nő 25 hetes magzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A több százezer nem fizető állampolgár orvosi ellátását veszélybe sodró tb-törvény még nem rögtön élesedik az új év első napján, a családvédelmi akcióterv két pontja azonban most lép majd életbe. Egyszerűsítik az adórendszert és több céges adatot mutatnak meg a NAV-nak 2020-ban. És persze újra örülhetnek a sportolók, valamint a sportlétesítmények építői.","shortLead":"A több százezer nem fizető állampolgár orvosi ellátását veszélybe sodró tb-törvény még nem rögtön élesedik az új év...","id":"20191221_2020_valtozasok_ado_koltsegvetes_fizetesek_tb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169508f-a9ef-44e3-91ae-45608c5b354a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_2020_valtozasok_ado_koltsegvetes_fizetesek_tb","timestamp":"2019. december. 21. 07:00","title":"Így változik az életünk 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral, Csányi Sándor pedig azt, hogy rosszul értelmeztük az oligarcha szót; végre megszavazták a Brexit-megállapodást. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aláírta Áder János a tb-törvényt; Mészáros Lőrinc elmondta, hogy soha nem volt üzleti kapcsolata Orbán Viktorral...","id":"20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cc6472-908b-4d37-9055-6d2d9050cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191222_Es_akkor_tb_torveny_egeszsegugy_csanyi_oligarcha_meszaros_karacsony_konyv_budapest_simonka","timestamp":"2019. december. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy Magyarországon nincsenek oligarchák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára - közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és...","id":"20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92e8fdc-3f83-4f69-bbae-2c9f58bb742f","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","timestamp":"2019. december. 21. 10:36","title":"Drágul a lottó, de növekednek a nyeremények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart. Magukra gyújtotta a házat, de túlélte.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint két napja leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart. Magukra gyújtotta a házat, de...","id":"20191220_letartoztattak_a_melykuti_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187861a-afbd-4dc0-b9e5-302ece6443d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_letartoztattak_a_melykuti_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. december. 20. 20:53","title":"Letartóztatták a mélykúti gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66fb08c-ca2d-4692-8027-0818e8aab8da","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amíg a Brandenburgi kapu zárva, addig a német kérdés nyitva – szólt évtizedeken át a politikai bölcsesség. És a kaput a 30 évvel ezelőtti karácsonyra nyitották ki, majdnem két hónappal a történelmi berlini falbontás után. \r

\r

","shortLead":"Amíg a Brandenburgi kapu zárva, addig a német kérdés nyitva – szólt évtizedeken át a politikai bölcsesség. És a kaput...","id":"20191221_Kapunyitas_karacsonyra__Eljott_a_paradicsom_1989_december_23","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66fb08c-ca2d-4692-8027-0818e8aab8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2d5e09-d705-47b9-affe-12ad71244bfe","keywords":null,"link":"/360/20191221_Kapunyitas_karacsonyra__Eljott_a_paradicsom_1989_december_23","timestamp":"2019. december. 21. 13:30","title":"Ilyet soha máskor nem találhattak a németek a fa alatt – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 23.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","id":"20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abc6144-636a-430f-bb86-a558c86fb6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","timestamp":"2019. december. 22. 13:23","title":"Most az Emmi adott ki egy közleményt a NAT-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]