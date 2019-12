Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikus családjában nagy az öröm.","shortLead":"A politikus családjában nagy az öröm.","id":"20191222_Ez_mar_bizony_tobb_mint_egy_fel_focicsapat__Ujhelyi_Istvan_ismet_apa_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca8a5dd-7c83-46bd-8189-395033064f14","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Ez_mar_bizony_tobb_mint_egy_fel_focicsapat__Ujhelyi_Istvan_ismet_apa_lesz","timestamp":"2019. december. 22. 11:32","title":"\"Ez már bizony több, mint egy fél focicsapat\" - Ujhelyi István ismét apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármesterrel készült egy kétrészes interjú. ","shortLead":"A volt főpolgármesterrel készült egy kétrészes interjú. ","id":"20191221_Tarlos_Istvan_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9ddf1-7b30-45a0-acf2-776335eb1939","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Tarlos_Istvan_interju","timestamp":"2019. december. 21. 20:50","title":"\"Nem volt meg a kraft\" - Tarlós István beszélt arról, szerinte miért nem győzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zsírnak elméletileg a bőr alatt kellene eltárolódnia, de előfordulhat, hogy a test más részeibe is kerül belőle. Ez viszont diabéteszt okozhat.\r

","shortLead":"A zsírnak elméletileg a bőr alatt kellene eltárolódnia, de előfordulhat, hogy a test más részeibe is kerül belőle...","id":"20191220_Igy_okoz_2es_tipusu_cukorbetegseget_a_sok_testzsir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9417b1-cac2-4eb6-bf6f-6a9df0ec3f56","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_Igy_okoz_2es_tipusu_cukorbetegseget_a_sok_testzsir","timestamp":"2019. december. 20. 19:45","title":"Így okoz 2-es típusú cukorbetegséget a sok testzsír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia is ugyanúgy el van veszve a problémáival, mint bármely más ország. A gazdagok és a nyugdíjasok erősebbek, mint a szegények és a fiatalok; az egybites üzenetek hatásosabbak, mint a komplex programok; a politikai PR pedig csodásan működik, pláne, ha az ellenzék kellő inkompetenciával járul hozzá. Ismerős?","shortLead":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson...","id":"20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0e9fd8-ad0e-4864-8604-e53771a75ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","timestamp":"2019. december. 21. 16:30","title":"Amikor Boris Johnson Orbán Viktort játszik, avagy brit választás magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült a kocsiból.","shortLead":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült...","id":"20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37df11cd-8718-4c13-b370-a3933f54e7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","timestamp":"2019. december. 22. 06:41","title":"8,3 milliárd forintért kínálják ezt az abszolút unikum SS Jaguart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház állományának negyede írta alá.","shortLead":"Petícióval állnak ki a Szent Margit kórház dolgozói a főigazgató mellett. Az ívet néhány óra alatt a kórház...","id":"20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031c0ed-a06c-4cce-be5b-c7e9ad6fa0fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_A_Szent_Margit_dolgozoi_vedelmukbe_vettek_a_korhazat_es_az_elkuldott_sebeszfoorvost","timestamp":"2019. december. 21. 12:52","title":"A Szent Margit dolgozói védelmükbe vették a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","shortLead":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","id":"20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c5955-9044-4c68-bec9-a8b9f25535b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","timestamp":"2019. december. 21. 19:08","title":"Hazamehetett a két menekültnek nézett és táborba zárt pingpongos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]