[{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i nagykövetséget.","shortLead":"A mexikói kormány aggodalmát fejezte ki, hogy a bolíviaiak folyamatosan megfigyelés alatt tartják a La Paz-i...","id":"20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc274e9-9146-4cce-96b2-18a5b228e76c","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_A_boliviai_hatosagok_szerint_egy_mexikoi_nagykovetsegen_bujkalnak_a_Moraleskormany_korozott_tagjai","timestamp":"2019. december. 25. 07:41","title":"A bolíviai hatóságok szerint egy mexikói nagykövetségen bujkálnak a Morales-kormány körözött tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok? Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e3d605-8a83-47d0-a2c4-b281c85fc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2019. december. 26. 07:30","title":"Vajon mi a titkuk? - Így űzik el a stresszt a sztárok és a világ legsikeresebb vállalkozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"007b54e0-bb9f-4f3d-a6cd-66cf1b522827","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta katapultált, a gép elvesztésén kívül más kár nem keletkezett.","shortLead":"A pilóta katapultált, a gép elvesztésén kívül más kár nem keletkezett.","id":"20191224_Gyakorlatozas_kozben_lezuhant_egy_orosz_vadaszgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007b54e0-bb9f-4f3d-a6cd-66cf1b522827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03524b8-c350-4067-93d9-e7e4e2412a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Gyakorlatozas_kozben_lezuhant_egy_orosz_vadaszgep","timestamp":"2019. december. 24. 12:27","title":"Gyakorlatozás közben lezuhant egy orosz vadászgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191224_2019_magyarorszag_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefa528c-59a0-4e12-afc0-23c7a8e494bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad7d041-0208-41b5-aa78-ecb5eb00de33","keywords":null,"link":"/360/20191224_2019_magyarorszag_1","timestamp":"2019. december. 24. 16:01","title":"Orbán költözésétől a Fidesz felfüggesztéséig – 2019 hazai krónikája / 1. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy foglalkoztatja, de az egyik legnagyobb kihívást a nemrég bejegyzett alapítványának vállalása jelenti. ","shortLead":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy...","id":"20191225_A_szabaduszo_puspok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07260683-bf35-4d6e-b87f-5b3ddafd287d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_A_szabaduszo_puspok","timestamp":"2019. december. 25. 07:00","title":"A szabadúszó püspök: Beer Miklós nyugdíjas napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482a10e4-2746-4168-8119-9928c4a118f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont ellenőrzése alá az ország észak-nyugati Idlíb tartományában - közölte kedden a szíriai hadsereg parancsnoksága.","shortLead":"A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont...","id":"20191224_A_sziriai_hadsereg_tobb_mint_40_telepulest_foglalt_el_Idlib_tartomanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482a10e4-2746-4168-8119-9928c4a118f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0972a245-3382-4e96-a80c-9f38d296169a","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_sziriai_hadsereg_tobb_mint_40_telepulest_foglalt_el_Idlib_tartomanyban","timestamp":"2019. december. 24. 17:55","title":"A szíriai hadsereg több mint 40 települést foglalt el Idlíb tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A katolikus egyházfő megoldást sürgetett többek között Irakban, Jemenben vagy Ukrajnában is.\r

","shortLead":" A katolikus egyházfő megoldást sürgetett többek között Irakban, Jemenben vagy Ukrajnában is.\r

","id":"20191225_Ferenc_papa_fizikai_es_lelki_bortonokben_rabszolgakent_elnek_az_emberek_megvilagosodarsa_van_szukseguk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5472c6cd-c5cd-4fa5-96b0-f2b46d07576a","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Ferenc_papa_fizikai_es_lelki_bortonokben_rabszolgakent_elnek_az_emberek_megvilagosodarsa_van_szukseguk","timestamp":"2019. december. 25. 12:43","title":"Ferenc pápa: fizikai és lelki börtönökben, rabszolgaként élnek az emberek, megvilágosodársa van szükségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","shortLead":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","id":"20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86156bb9-dea0-4e90-95f9-e2147a259a19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","timestamp":"2019. december. 25. 10:14","title":"Hamarosan munkába áll a világ első elektromos tűzoltóautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]