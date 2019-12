Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben.","id":"20191227_Ugy_vasaroltak_a_magyarok_karacsonyra_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced784c1-6d40-4f78-aede-413050eeafa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Ugy_vasaroltak_a_magyarok_karacsonyra_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. december. 27. 10:16","title":"Úgy vásároltak a magyarok karácsonyra, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ritka fülöp-szigeteki krokodil mart bele gondozója kezébe a zürichi állatkertben, és nem is engedte el áldozatát.\r

