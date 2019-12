Andy Vajna özvegye Kaliforniában töltötte a karácsonyt, a Blikk híre szerint pedig a néhai producer jó barátra, Arnold Schwarzenegger gondoskodott arról, hogy jól érezze magát, ezért meghívta a december 25-ei karácsonyi partijára. Minderről maga Vajna Tímea számolt be a lapnak.

„Arnolddal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk telefonon és e-mailen. Mondhatom, hogy jó baráti viszonyt ápolunk, így kaptam meghívást erre a különleges eseményre. Nem tagadom, nagyon sokat jelent nekem, hogy most is gondolt rám, és mindig számíthatok rá a nehéz pillanatokban is” – számolt be a részletekről a Blikknek.

A Terminátor-filmek sztárja jó kapcsolatot ápolt Vajnáékkal, Andy Vajna temetésén is beszédet mondott.

Schwarzenegger karácsonyi partiján ott volt Clint Eastwood és Sylvester Stallone is, ahogy Vajna Tímea fogalmazott, „kis túlzással egész Hollywood megjelent”.