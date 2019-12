Késelés lett a rozsályi testvérek közös karácsonyozásának vége

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak a tatabányai tónál fosztogattak, hanem 3 másik megyében is garázdálkodtak.","shortLead":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak...","id":"20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63540a68-21e9-4d5f-bfe6-4b6c01f396e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","timestamp":"2019. december. 26. 20:35","title":"Négy hónap alatt 54-szer loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c0e57-23e1-414c-9e9b-13a84253b4a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kodály Zoltán zenepedagógia módszerének világszerte elismert követője volt.","shortLead":"Kodály Zoltán zenepedagógia módszerének világszerte elismert követője volt.","id":"20191228_Elhunyt_Szonyi_Erzsebet_zeneszerzo_a_nemzet_muvesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c0e57-23e1-414c-9e9b-13a84253b4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680ffefb-0946-4bfb-9898-3b1efa42d229","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Elhunyt_Szonyi_Erzsebet_zeneszerzo_a_nemzet_muvesze","timestamp":"2019. december. 28. 11:44","title":"Elhunyt Szőnyi Erzsébet zeneszerző és karnagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","shortLead":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","id":"20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383625bb-7b9a-42c6-b13f-ba29f5fcd2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","timestamp":"2019. december. 27. 11:02","title":"Elképesztő trükköt tud a Cybertuck riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","shortLead":"Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM).","id":"20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f93351-3cde-4ca2-8461-99475e339e8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_106_milliard_forintert_vehet_motorvonatokat_a_MAV","timestamp":"2019. december. 27. 15:00","title":"106 milliárd forintért vehet motorvonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott kőfejtőjénél.","shortLead":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott...","id":"20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ac8c68-b693-4942-9fd3-ceef777e1838","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","timestamp":"2019. december. 27. 12:03","title":"Találtak egy 386 000 000 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért kell időközi választást tartani, mert Pintér Tamás országgyűlési képviselőt októberben Dunaújváros polgármesterévé választották.","shortLead":"Azért kell időközi választást tartani, mert Pintér Tamás országgyűlési képviselőt októberben Dunaújváros...","id":"20191228_Kezdodik_az_ajanlasgyujtes_a_dunaujvarosi_idokozi_valasztasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9741b0d0-7bb7-4275-b432-e1bf47e3f83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078a952f-6176-488d-ac49-953436d0a660","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Kezdodik_az_ajanlasgyujtes_a_dunaujvarosi_idokozi_valasztasra","timestamp":"2019. december. 28. 08:52","title":"Kezdődik az ajánlásgyűjtés a dunaújvárosi időközi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","shortLead":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","id":"20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdf0995-09b5-4e90-8576-3594dfa486df","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","timestamp":"2019. december. 28. 16:01","title":"Tejből és kávéból készült egy gigantikus Tutanhamon-maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","shortLead":"Három konténerben fért el ennyi kokain.","id":"20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b49bcc-ec8f-4dc6-9cf9-eb4cc5c24acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18393112-e921-4c87-b7d7-d56807014a05","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Egymilliard_dollaros_kabitoszerfogasi_rekord_Uruguayban","timestamp":"2019. december. 28. 10:22","title":"Egymilliárd dolláros kábítószerfogási rekord Uruguayban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]