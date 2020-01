Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","shortLead":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","id":"20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e268c54-a76a-4d16-90ab-ec363069316c","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","timestamp":"2020. január. 01. 12:53","title":"Beismerte tettét a kőbányai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István kormányszóvivő idei utolsó sajtótájékoztatóján elárulta, milyen feladatokat hoz 2020. A menekülteknek ezután sem jut kegyelem.","shortLead":"Hollik István kormányszóvivő idei utolsó sajtótájékoztatóján elárulta, milyen feladatokat hoz 2020. A menekülteknek...","id":"20191231_hollik_istvan_orban_kormany_2020_menekultek_csaladtamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff17742-d5cd-4c70-924b-3551f9ea5c94","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_hollik_istvan_orban_kormany_2020_menekultek_csaladtamogatas","timestamp":"2019. december. 31. 17:16","title":"Erre számíthat az Orbán-kormánytól jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is Szamoa és Kiribati voltak a világelsők a szilveszteri mulatozásban és az újév köszöntésében.","shortLead":"Ujjongással, könnyekkel, imával fogadták világszerte az új évtized beköszöntét. Földrajzi fekvésüknél fogva az idén is...","id":"20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aaa70c6-36da-4ab0-804f-a9c635fa0a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a6297-ef45-4380-8b7c-2970358bd4b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Vilagszerte_bekesen_koszontottek_be_a_2020as_evek","timestamp":"2020. január. 01. 09:38","title":"Világszerte békésen köszöntöttek be a 2020-as évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5537a9c-eb92-44a7-8263-9140c0d9ced2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka épphogy leszorult a dobogóról, Milák Kristóf nyolcadik lett.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka épphogy leszorult a dobogóról, Milák Kristóf nyolcadik lett.\r

","id":"20191230_Messi_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_sportujsagirok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5537a9c-eb92-44a7-8263-9140c0d9ced2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6d73d-6d68-49ff-9c90-8709b9cb0473","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Messi_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_sportujsagirok_szerint","timestamp":"2019. december. 30. 19:55","title":"Messi és Biles lett az év legjobbja a sportújságírók szerint, de magyarok is vannak az élmezőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet a néppárti-zöld párti koalíciónak, amely végeláthatatlannak tűnő egyezkedést folytat a posztok elosztásáról. Bierlein júniusban úgy számolt, hogy \"rendfenntartó” küldetése hat hónapig tart, de könnyen lehet, hogy tovább. ","shortLead":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet...","id":"20191230_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78d4c0-64a3-4625-82db-f20cf874cef5","keywords":null,"link":"/360/20191230_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Szeretettel Bécsből: Látott már valaki kormányfőt, aki nem akar az maradni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kamerun partjainál történt az eset.","shortLead":"Kamerun partjainál történt az eset.","id":"20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a211ba4-92e6-4b4c-91d7-ed329d469914","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","timestamp":"2019. december. 31. 09:31","title":"Nyolc embert raboltak el egy görög tartályhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","shortLead":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","id":"20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798c753-48be-4d1a-8d73-ad3a1eac3bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","timestamp":"2019. december. 31. 17:40","title":"Használt helikoptereket vett mentési feladatokra a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében. Ismét leégett több száz épület, a hatóságok hajókkal és helikopterekkel menekítik a tűz fogságába került településeken élvőket, a füst pedig már Új-Zélandot is elérte. ","shortLead":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében.","id":"20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee530bea-9495-4503-88d2-4df04816b675","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Nem sikerül megfékezni az ausztráliai tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]