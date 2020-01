Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","shortLead":"Az izraeli kormányfő a népjóléti, a diaszpóraügyi és a mezőgazdasági minisztérium vezetéséről mondott le.","id":"20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595548ff-68c6-43f8-a37a-8f5e5d0f13ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_Lemondott_miniszteri_tisztsegeirol_az_izraeli_kormanyfo","timestamp":"2020. január. 02. 17:48","title":"Lemondott miniszteri tisztségeiről Netanjahu ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82c437b-8c0b-4851-9590-a55140ac1716","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy év alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladások száma, a legtöbben Suzukit vesznek. ","shortLead":"Egy év alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladások száma, a legtöbben Suzukit vesznek. ","id":"20200102_Veszik_a_magyarok_az_uj_autot_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82c437b-8c0b-4851-9590-a55140ac1716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca558499-4101-4948-882f-0938071f9b3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Veszik_a_magyarok_az_uj_autot_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. január. 02. 16:14","title":"Veszik a magyarok az új autót, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást találnia gyártóknak, hogy a téli mínuszokban ne merüljön le gyorsabban a készülék.","shortLead":"Bár napjaink okostelefonjait modern alkatrészekkel és funkciókkal látják el, arra nem nagyon sikerült még megoldást...","id":"20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19df5e4b-7a2a-47c7-ac94-1434d9cffb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058e8bfc-f211-4451-ac80-67eddaf05402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_akkumulator_toltese_telen_miert_merul_telen_gyorsabban_a_mobil_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 02. 11:24","title":"Nem legenda: a hideg időben tényleg gyorsabban merül a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után hardverfronton erősítene egy csúcskategóriás (és ennek megfelelően csillagászati árú) Mac számítógéppel.","shortLead":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után...","id":"20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc4e8b2-9132-4b8a-9770-2a9a4d066248","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","timestamp":"2020. január. 02. 13:03","title":"Bivalyerős számítógépet tervez az Apple, ezúttal a játékosok szívét is szeretnék meghódítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jókora technikai hiba sújtja a Decathlont az év első munkanapján.","shortLead":"Jókora technikai hiba sújtja a Decathlont az év első munkanapján.","id":"20200102_Decathlon_hiba_zarva_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a0ac150-4508-4c25-b7fd-7e4319b26241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50977490-53f9-4525-8aa2-9c0e0f21a576","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_Decathlon_hiba_zarva_nyitas","timestamp":"2020. január. 02. 11:44","title":"Egyetlen Decathlon sem tudott kinyitni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910797b-cafd-4924-be90-fd4c01dbd6fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ketten meghaltak egy szórakozóhelyen.","shortLead":"Ketten meghaltak egy szórakozóhelyen.","id":"20200101_Lovoldozesek_voltak_szilveszterkor_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e910797b-cafd-4924-be90-fd4c01dbd6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e386fa5-6e5b-401b-8e05-5cd462c4dc81","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Lovoldozesek_voltak_szilveszterkor_Amerikaban","timestamp":"2020. január. 01. 21:50","title":"Lövöldözések voltak szilveszterkor Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","shortLead":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","id":"20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd42ec-f3f2-4e0f-9912-a795b746c2ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","timestamp":"2020. január. 02. 12:58","title":"Mariah Carey az első, aki négy különböző évtizedben is vezette a zenei toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","shortLead":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","id":"20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1727beb7-4bff-4949-bda9-a60dd9b9befd","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","timestamp":"2020. január. 02. 08:53","title":"Mégis marad a Sport 1 és a Spektrum a Diginél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]