[{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell a Nagy Blanka által kezdeményezett, egyszer már megszüntetett eljárást - tudta meg a hvg.hu. A trágár beszéde miatt ismert diáklányra támadó NER-megmondók közül így Bencsik esetében is a bíróság dönti el: belefér-e az a (vissza)trágárkodás, hogy „szívélyes üdvözlettel” gyakorlatilag leribancozta az akkor 18 éves lányt. A kormányoldali sajtó másik állandó szereplője, Bayer Zsolt ellen szintén becsületsértés miatt folytatódik hamarosan az eljárás, csak ellene Nagy \"proli, kretén, barom állat\"-nak minősítése miatt.



","shortLead":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell...","id":"20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796ca7a-fded-454d-877c-c1cfc37317ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","timestamp":"2020. január. 07. 09:11","title":"Nagy Blanka nem áll le: Bayer Zsolt után a ribancozó Bencsik is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház kamerával is felszerelt okos ajtócsengője rögzítette.","shortLead":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház...","id":"20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787b2f7d-2803-43f2-acb0-454f57ebb611","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","timestamp":"2020. január. 06. 08:03","title":"A családi ház okos ajtócsengője rögzítette, ahogy bevallja testvére meggyilkolását egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8c37-79f0-45f2-9181-a3495ae8d000","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mucsányi Marianna férje bekerült a Médiatanácsba, ezért le kellett mondani a posztjáról.","shortLead":"Mucsányi Marianna férje bekerült a Médiatanácsba, ezért le kellett mondani a posztjáról.","id":"20200107_Osszeferhetetlenseg_miatt_tavozik_a_Kossuth_Radio_csatornaigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e6f8c37-79f0-45f2-9181-a3495ae8d000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb3cca-81a9-40a1-a233-66168ff4e3b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Osszeferhetetlenseg_miatt_tavozik_a_Kossuth_Radio_csatornaigazgatoja","timestamp":"2020. január. 07. 11:51","title":"Összeférhetetlenség miatt távozik a Kossuth rádió csatornaigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","shortLead":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","id":"20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb1ce08-a2c5-4c8b-a875-70042714bad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","timestamp":"2020. január. 06. 07:59","title":"Erőfitogtatás: hazánkban a 600 lóerős Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","shortLead":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","id":"20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd08e67-607e-4255-9591-905e453952ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 06. 13:05","title":"Elszenesedett állattetemek fekszenek az út mentén a tűzvész után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt. Mindkét eset 2013-ban történt.","shortLead":"A Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogul ellen egy nő megerőszakolása és...","id":"20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a877f2ed-8c87-43fe-a15b-ef82c82289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100e7ed9-e029-4a21-888b-85ca568507e5","keywords":null,"link":"/elet/20200106_harvey_weinstein_vademeles_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. január. 06. 21:48","title":"Élete végéig börtönbe kerülhet Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]