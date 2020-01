Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is választhatnak a vezeték nélküli fülhallgatót az Apple-től rendelő felhasználó. Persze csak óvatosan ezzel, nem mindegy ugyanis, mit árul el róla a töltőkapszulára tett kis jel.","shortLead":"Kiterjesztette az Apple az AirPods tokjának ingyenes gravírozási lehetőségét, és mostantól akár emojik közül is...","id":"20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ca080f-bd78-413a-b91a-d7f099adc9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9faa407-3cbf-493d-80f9-cf9a0cb27292","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_airpods_tok_ingyenes_emoji_gravirozas_apple","timestamp":"2020. január. 06. 14:03","title":"31 emoji ingyenes gravírozása közül választhat az, aki az Apple-től veszi az AirPods fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle léptékben hatalmas távolság, éppen ezért megrázó, hogy még a túlpart lakói elé is aggasztó kép tárul. A háttérben felsejlik a klímaváltozás.","shortLead":"Új-Zéland legnagyobb városát, Aucklandet több mint kétezer kilométer választja el Ausztráliától. Ez mindenféle...","id":"20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e833477d-a005-4c0d-be74-3b9ac3cee901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92020e9d-94bf-49c2-b490-59cd6f8c0bd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ausztraliai_tuzvesz_foto_uj_zeland_auckland","timestamp":"2020. január. 06. 08:33","title":"Drámai fotók érkeztek arról, hogy néz ki 2100 km-ről Ausztrália mindent felperzselő katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","shortLead":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","id":"20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d43bc-a2f2-4a3e-a867-e1a3e7d994a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","timestamp":"2020. január. 06. 05:15","title":"Kevesebb diák ment nyelvvizsgázni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte a végeredmény is.\r

","shortLead":"Az exit-poll szerint a megkérdezett választók több mint fele az ellenzéki politikusra adta le szavazatát, ezt tükrözte...","id":"20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8941dcc-d14f-4270-a9d7-361ec8148944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a9478-321b-489d-bdb4-08bbf71f9fba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Horvat_elnokvalasztas_Milanovic_nyert_az_exitpoll_szerint","timestamp":"2020. január. 05. 19:45","title":"Horvát elnökválasztás: Milanovic nyert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","shortLead":"Fegyveresek akadályozták meg, hogy ellenzéki képviselők a parlament épületébe lépjenek.","id":"20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4024acde-a592-4ff9-a6f9-39c8265e2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be30d33-7871-47b5-9074-244c8d0248e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_A_kormany_megszallta_a_parlamentet_Venezuelaban","timestamp":"2020. január. 06. 05:51","title":"A kormány megszállta a parlamentet Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]