Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83211e52-7a65-4ab3-89c1-f4d6557bfc58","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor indul a Fidesz támogatásával a Fejér megyei 4-es választókerületében.","shortLead":"Iváncsa polgármestere, Molnár Tibor indul a Fidesz támogatásával a Fejér megyei 4-es választókerületében.","id":"20200107_Eldolt_fuggetlen_jeloltet_tamogat_a_Fidesz_a_dunaujvarosi_idokozin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83211e52-7a65-4ab3-89c1-f4d6557bfc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa52c0a4-b574-4eb3-aaf1-be67fb3bfe16","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Eldolt_fuggetlen_jeloltet_tamogat_a_Fidesz_a_dunaujvarosi_idokozin","timestamp":"2020. január. 07. 14:38","title":"Eldőlt, hogy független jelöltet támogat a Fidesz a dunaújvárosi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977858a5-2aa2-4a6c-b537-97076cd70281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több kép és egy videó is megjelent az interneten, amelyeken terjesztőik szerint a magyar idő szerint szerda hajnalban lezuhant ukrán utasszállító látható, még a földbe csapódás előtt. Jordániai lapértesülések szerint a gépet lelőhették.","shortLead":"Több kép és egy videó is megjelent az interneten, amelyeken terjesztőik szerint a magyar idő szerint szerda hajnalban...","id":"20200108_ukran_utasszallito_lezuhant_iran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=977858a5-2aa2-4a6c-b537-97076cd70281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac2b948-d32e-4333-8470-7d238e384c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ukran_utasszallito_lezuhant_iran","timestamp":"2020. január. 08. 10:40","title":"Videón, ahogy az ukrán utasszállító 176 emberrel a fedélzetén lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8f77e6-f4bc-44e0-85a9-3dabb3bc02ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Alapvetően megváltoztatná a televízióról alkotott elképzeléseinket az LG. A dél-koreai gyártó a CES 2020 technológiai szakkiállításon mutatja be új tévéjét, melyet a plafonról lehet letekerni.","shortLead":"Alapvetően megváltoztatná a televízióról alkotott elképzeléseinket az LG. A dél-koreai gyártó a CES 2020 technológiai...","id":"20200107_lg_display_plafonrol_letekerheto_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8f77e6-f4bc-44e0-85a9-3dabb3bc02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe148b-c2e3-4889-b19a-4d3260b024c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_lg_display_plafonrol_letekerheto_tv","timestamp":"2020. január. 07. 08:03","title":"Ilyen tévé még nem volt: az LG fejük tetejére állítaná a televíziókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).","shortLead":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi...","id":"20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bf165a-213a-4d73-9845-7105efa413e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","timestamp":"2020. január. 07. 20:20","title":"Az FBI megint iPhone-okat akar feltöretni az Apple-lel, most is egy gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","shortLead":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","id":"20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44856009-a1d1-45d2-b15f-f011900b0e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","timestamp":"2020. január. 07. 16:36","title":"Putyin váratlanul megjelent Damaszkuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]