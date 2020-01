Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","shortLead":"Az orosz elnök szóvivője csak annyit mondott, Putyin létesítményeket akar megtekinteni.","id":"20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44856009-a1d1-45d2-b15f-f011900b0e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_vlagyimir_putyin_damaszkusz_sziriai_elnok_bassar_el_aszad","timestamp":"2020. január. 07. 16:36","title":"Putyin váratlanul megjelent Damaszkuszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg 35 ezer autótípust ismer a kereső.","shortLead":"Elvileg 35 ezer autótípust ismer a kereső.","id":"20200107_Magyar_oldalon_is_ellenorizheto_birjae_az_autonk_az_E10et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7d086-b674-4a7d-a9e5-5cb38e1c2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Magyar_oldalon_is_ellenorizheto_birjae_az_autonk_az_E10et","timestamp":"2020. január. 07. 16:42","title":"Magyar oldalon is ellenőrizhető, hogy bírja-e az autónk az E10-es benzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak iraki áldozatairól tudni egyelőre. Az egyik rakéta fel sem robbant.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak...","id":"20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fa8e94-a735-4640-83f7-531e70dd27c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","timestamp":"2020. január. 08. 07:23","title":"Trump szerint \"minden rendben van\", az amerikaiak egyelőre nem gondolkoznak válaszcsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további csapásokkal fenyegetnek. ","shortLead":"Az iráni Forradalmi Gárda két rakétatámadást indított a koalíciós erők iraki támaszpontjai ellen, és további...","id":"20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9763c8ea-1e52-4381-a780-d995fd6a21aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79762b28-0e99-4b5d-b4e6-caa7a190bf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_raketacsapast_mert_az_amerikaiak_egy_iraki_tamaszpontjara","timestamp":"2020. január. 08. 05:18","title":"Rakétatámadások Irakban: Irán gyorsan megtorolta Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág számára a bozóttűz. ","shortLead":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág...","id":"20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32384357-40c8-4a7b-abef-2e99ce75100f","keywords":null,"link":"/elet/20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. január. 07. 11:27","title":"25 ezer koala pusztulhatott el a tűzben a Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről a magyar teniszező.","shortLead":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről...","id":"20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5899d1-8403-4778-9cd2-658d07956bad","keywords":null,"link":"/sport/20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","timestamp":"2020. január. 07. 21:36","title":"Fucsovics győzött Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben el is maradt. A helyzet mostanra nagyot változott.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester-, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indultak októberben a választáson, így az helyben...","id":"20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4efe982-6323-434b-bd7a-79420f66a8ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_lakhegy_megismetelt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Ősszel senki sem akart polgármester lenni, most hatan is indulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]