Fantasztikus Időseink vannak! Ki-ki a maga életútjával, néhányuk filmbe illő történetével. Aki szán rájuk egy kevéske időt, és meghallgatja Őket az tudja: mindenki lélekben fiatal marad. Hatalmas utakat jártak be mindannyian, lássuk be, igenis ők a legbölcsebbek!

Éppen ezért vettük a bátorságot és egy amerikai idősek otthonának mintájára, megkértük őket: ÜZENJENEK VALAMIT A FIATALOKNAK! Csak pár szót! Nagyon szívesen belementek a játékba, mert szeretik a fiatalságot! Szeressük Őket mi is, mert nekik pedig ez a legfontosabb!

Sok szeretettel küldjük tehát az alábbi kis képes összefoglalónkat, válogatásunkat a Szigethalmi Idősek Otthonából! Büszkék vagyunk rájuk!😍😇

A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény osztotta meg a Facebookon nemrég, hogy milyen kedves projektbe vágtak bele az idősek otthonában: megkérték az ott élőket, hogy táblák segítségével

üzenjenek valamit a fiataloknak.

