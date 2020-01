Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","id":"20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59191122-54e7-4913-9b00-2508535ce4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bosszúból felakasztotta gyerekkori barátját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109a8ae-679c-42a8-be1c-3c92df2d5017","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oroszok és a kínaiak lenyúlják az olajipart, miközben pénzelik a baloldali populista rendszert Venezuelában – erről számolt be exkluzív interjúban Rafael Ramirez egykori olajipari miniszter, aki szembekerült Nicolás Maduro elnök kormányzatával. ","shortLead":"Az oroszok és a kínaiak lenyúlják az olajipart, miközben pénzelik a baloldali populista rendszert Venezuelában – erről...","id":"20200109_Epp_most_adnak_el_egy_egesz_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8109a8ae-679c-42a8-be1c-3c92df2d5017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699c55cd-c617-4e27-98e3-358e065dc95c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_Epp_most_adnak_el_egy_egesz_orszagot","timestamp":"2020. január. 09. 07:20","title":"Épp most adnak el egy egész országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig másfél hónap alatt eldöntötte a kormány, hogy mely labdarúgó-, kézilabda- és kosárlabda-akadémiához csatornázzanak közpénzeket.","shortLead":"Alig másfél hónap alatt eldöntötte a kormány, hogy mely labdarúgó-, kézilabda- és kosárlabda-akadémiához csatornázzanak...","id":"20200108_sportakademia_kormanyzat_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a7204-f1a2-46bd-84e4-1aaab5e6a9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_sportakademia_kormanyzat_emmi","timestamp":"2020. január. 08. 16:12","title":"Íme az Orbánék által elismert sportakadémiák listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edefab67-709e-4128-b982-c35dd5aed064","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Az osztrák konzervatívok és zöldek példát mutathatnak Európának, de főleg a németeknek a kormánykoalíciójukkal, amely az ökológiai és ökonómiai értékeket próbálja új módon összefésülni. Ha nem sikerül, az a szélsőjobbnak ágyazhat meg.","shortLead":"Az osztrák konzervatívok és zöldek példát mutathatnak Európának, de főleg a németeknek a kormánykoalíciójukkal, amely...","id":"202002__kurz_kormanya__turkizek_es_zoldek__alkuk_es_remenyek__kiserleti_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edefab67-709e-4128-b982-c35dd5aed064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68f8a73-eafb-4bb2-a51c-bebce7054abd","keywords":null,"link":"/360/202002__kurz_kormanya__turkizek_es_zoldek__alkuk_es_remenyek__kiserleti_koalicio","timestamp":"2020. január. 09. 13:00","title":"Bécsben újra van K. und K., de csodaszámba menne, ha sokáig fennmaradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó harmadszor végzett az élen az európai sportújságírók szavazásán.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszó harmadszor végzett az élen az európai sportújságírók szavazásán.","id":"20200108_hosszu_katinka_europa_legjobb_sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b03ef5-28b4-443e-a3f5-f0c8dc8562eb","keywords":null,"link":"/sport/20200108_hosszu_katinka_europa_legjobb_sportoloja","timestamp":"2020. január. 08. 10:47","title":"Hosszú Katinka lett 2019 legjobb női sportolója Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b24d5c-5ff5-4df8-8c2d-217ccdd66f08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikorra sikerül megfékezni a szeptember óta tomboló ausztrál bozóttüzet, de az biztos, hogy a füstje már Dél-Amerikát is elérte.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikorra sikerül megfékezni a szeptember óta tomboló ausztrál bozóttüzet, de az biztos...","id":"20200110_ausztralia_bozottuz_muholdkep_fust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b24d5c-5ff5-4df8-8c2d-217ccdd66f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128dc83a-9ca7-4d2b-b387-884c8fe74991","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_ausztralia_bozottuz_muholdkep_fust","timestamp":"2020. január. 10. 08:03","title":"Műholdképek: 11 000+ kilométerrel odébb is megérzik, hogy Ausztráliában tombol a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolják.","shortLead":"Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolják.","id":"20200108_gaspar_gyozo_vademeles_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b142b4-0ebc-4835-8109-13a4407eb426","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_gaspar_gyozo_vademeles_csalas","timestamp":"2020. január. 08. 11:07","title":"Vádat emeltek Gáspár Győző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyértelmű a kapcsolat az erdőtüzek, a rekordalacsony csapadékmennyiség és a megnövekedett hőmérséklet között – közölte az ország meteorológiai intézete.","shortLead":"Egyértelmű a kapcsolat az erdőtüzek, a rekordalacsony csapadékmennyiség és a megnövekedett hőmérséklet között – közölte...","id":"20200109_Ausztralia_legmelegebb_es_legszarazabb_eve_volt_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b125430-31ae-4d3b-8bf6-52fb4ba85fbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Ausztralia_legmelegebb_es_legszarazabb_eve_volt_2019","timestamp":"2020. január. 09. 13:59","title":"Ausztrália legmelegebb és legszárazabb éve volt 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]