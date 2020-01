Január hatodikán kezdődött meg a New York-i bíróságra már járókerettel érkező bukott filmproducer, Harvey Weinstein büntetőpere. 2017 októbere óta a sikeres hollywoodi filmest több tucat nő vádolta meg nyilvánosan szexuális zaklatással - ennek nyomán bontakozott ki aztán világszerte a metoo mozgalom is. A médiabotránynak pedig lettek jogi következményei: Weinstein életét azóta polgári perek és egy New York-i büntetőper bonyolítják, és Los Angelesben is várhatók hasonló fejlemények, ahol két nő is nemi erőszakkal vádolja a férfit.

A most bíróság előtt zajló büntetőperben - amelyben Salma Hayek és Charlize Theron is tanúskodni fognak - a producernek mindössze két nő vádja alapján kell felelnie, de ha bűnösnek találják, akkor több év börtöntbüntetést is kaphat. Ez legkésőbb márciusban ki fog derülni, minden bizonnyal jelentős sajtóeseménynek fog számítani az ítélethirdetés.

Érdekessége az ügynek, hogy nem volt egyszerű összeválogatni a 12 fős esküdtszéket, mivel a nagy médiafigyelem miatt szinte mindenkinek van véleménye Weinsteinről New Yorkban. Ezért történhetett meg az, hogy a 120 potenciális esküdt harmadáról ki is derült: nem pártatlanok, tehát nem alkalmasak az ítélkezésre - írta korábban a New York Times.

Ugyanakkor épp ezért meglepő, hogy az egyik beidézett esküdt Gigi Hadid lett, aki ugyan megígérte, hogy szigorúan az elhangzó tények alapján fog dönteni a tárgyaláson, korábban találkozott már Weinsteinnel, ismeri az egyik tanút, Salma Hayeket, és a szupermodell barátja Cara Delevingne modellnek is, aki azonban szexuális zaklatással maga is megvádolta Weinsteint.