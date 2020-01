Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak véget vető egyezményt az USA és Kína képviselői.","shortLead":"Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak...","id":"20200116_Kina_utan_az_EU_fele_fordul_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187a132d-82e2-4f4e-97c1-e0b9425de873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Kina_utan_az_EU_fele_fordul_Trump","timestamp":"2020. január. 16. 15:15","title":"Kína után az EU felé fordul Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2235f6-ae9a-4d8c-93a3-d08ba36f5773","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok Gnonsiane Niombla még soha nem élt át hasonlót.","shortLead":"A világbajnok Gnonsiane Niombla még soha nem élt át hasonlót.","id":"20200116_majomsikollyal_hergeltek_a_Siofok_szines_boru_jatekosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2235f6-ae9a-4d8c-93a3-d08ba36f5773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90370e76-48f3-469f-bfbe-d5cf883ebdd9","keywords":null,"link":"/sport/20200116_majomsikollyal_hergeltek_a_Siofok_szines_boru_jatekosat","timestamp":"2020. január. 16. 11:51","title":"\"Majomsikollyal\" hergelték a Siófok színes bőrű játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.","shortLead":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új...","id":"20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c594f70-7b63-4819-bd71-18b96d056656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","timestamp":"2020. január. 16. 08:33","title":"Megjött a Microsoft új, Chromium-alapú böngészője, innen már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","shortLead":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","id":"20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700feadf-1532-4c2b-9a34-7622b8d7f9ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","timestamp":"2020. január. 15. 21:20","title":"Lövöldözés volt az amerikai Nemzeti Gárda támaszpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18...","id":"20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcdcc74-3b4a-4dc3-acc5-e181fd3b98a0","keywords":null,"link":"/360/20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","timestamp":"2020. január. 16. 08:00","title":"Radar360: a Bizottság aggódik a magyar jogállamiságért, a pedagógusok kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","shortLead":"Brutális pénzt különít el az EU zöldítésre, de Magyarország a teljes keret mindössze 1,1 százalékát kapja.","id":"20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a388b7-d710-42e6-af42-96f5d6d0c8fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_europai_unio_europai_bizottsag_frans_timmermans_100_milliard_euro_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 14. 20:23","title":"Alig jut valami Magyarországnak az EU 100 milliárdos klímaprogramjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus intézmények ellen.","shortLead":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus...","id":"20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adf521-7741-4212-aebf-6b70a354707d","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","timestamp":"2020. január. 14. 21:00","title":"Human Rights Watch: a magyar kormány tovább rombolja a jogállamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét képező romvárost, Machu Picchut – közölték a perui hatóságok kedden.","shortLead":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét...","id":"20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8813bb5-017e-428f-bbf3-ab88fee50217","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","timestamp":"2020. január. 15. 09:39","title":"Turisták rongálták meg Machu Picchu romjait – kiutasították őket Peruból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]