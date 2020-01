Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","shortLead":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","id":"20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a5307-bfd0-49f4-8126-9f7dc8eeec4b","keywords":null,"link":"/elet/20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","timestamp":"2020. január. 17. 06:12","title":"Már az USA legfelsőbb bíróságán is elhangzott, hogy “Ok, boomer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, az Apple mikor készíti el az összecsukható iPhone-t – már ha elkészíti valaha –, de a rajongókat ez nem tántorítja el attól, hogy videót készítsenek róla.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, az Apple mikor készíti el az összecsukható iPhone-t – már ha elkészíti valaha –, de...","id":"20200117_apple_osszecsukhato_iphone_hajlithato_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf213377-199a-4fcb-961f-cc608b22b00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_apple_osszecsukhato_iphone_hajlithato_iphone","timestamp":"2020. január. 17. 20:03","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne az összehajtható iPhone? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca pár nappal azt követően reagált, hogy a fogászatok eddig nem kapták meg az ígért támogatást.","shortLead":"A tárca pár nappal azt követően reagált, hogy a fogászatok eddig nem kapták meg az ígért támogatást.","id":"20200117_Az_Emmi_igeri_a_fogaszatok_iden_is_megkapjak_az_igert_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6502ccf4-c13a-4656-9230-dde96f38c362","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Az_Emmi_igeri_a_fogaszatok_iden_is_megkapjak_az_igert_tamogatast","timestamp":"2020. január. 17. 16:57","title":"Az Emmi ígéri: a fogászatok idén is megkapják az ígért támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. A gyár kikiáltási áron kelt el.","shortLead":"Azt ugyanakkor még nem lehet tudni, ki a vevő. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","shortLead":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","id":"20200116_zold_kutya_eszak_karolina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f08fe1d-c6e8-4b5a-88ac-72a215a0267e","keywords":null,"link":"/elet/20200116_zold_kutya_eszak_karolina","timestamp":"2020. január. 16. 15:56","title":"Zöld kutya született egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]