[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","shortLead":"Továbbra is indokolt a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.","id":"20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc1fbde-4dde-4221-b02f-e7fbb1d7b448","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Marad_a_rossz_levego_Budapesten","timestamp":"2020. január. 18. 11:44","title":"Marad a rossz levegő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423ed443-faab-4fb1-8573-11f8d000d776","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy mire képes a gyakorlatban a sokat ígérő legújabb wifi-technológia, így hát fogtunk egy újgenerációs routert, egy csúcsmobilt és egy gyors notebookot, és minden irányban meghajtottuk a biteket.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk arra, hogy mire képes a gyakorlatban a sokat ígérő legújabb wifi-technológia, így hát fogtunk...","id":"20200118_wifi_6_router_vasarlas_velemeny_tapasztalat_teszt_okostelefon_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423ed443-faab-4fb1-8573-11f8d000d776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89305d75-c7f2-41fb-b18b-febf494543f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_wifi_6_router_vasarlas_velemeny_tapasztalat_teszt_okostelefon_laptop","timestamp":"2020. január. 18. 20:00","title":"Ilyen wifit akar majd otthonra: mutatjuk, mennyivel jobb a wifi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két évben teljesen átalakította Kínában az online kereskedelmet az a tendencia, hogy élő közvetítésen keresztül vásárolnak az emberek. ","shortLead":"Az elmúlt két évben teljesen átalakította Kínában az online kereskedelmet az a tendencia, hogy élő közvetítésen...","id":"20200117_live_stream_ekereskedelem_kina_alibaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33a46f0-6382-47a7-9662-08640669249f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_live_stream_ekereskedelem_kina_alibaba","timestamp":"2020. január. 17. 11:33","title":"Felforgatja az élőzés a kínai kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ECR felvenné őket, ha jelentkeznének.","shortLead":"Az ECR felvenné őket, ha jelentkeznének.","id":"20200117_Tart_karokkal_varjak_a_Fideszt_az_EP_szelsojobbosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573585e-adc6-4629-a8d8-656cd79b709f","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Tart_karokkal_varjak_a_Fideszt_az_EP_szelsojobbosai","timestamp":"2020. január. 17. 10:52","title":"Tárt karokkal várják a Fideszt az EP szélsőjobbosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb303e-f2a3-4353-a54d-2907d6199bbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a várólisták megszüntetésére éves szinten kétmilliárd forintot kell fordítani. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a várólisták megszüntetésére éves szinten kétmilliárd forintot kell fordítani. ","id":"20200117_egeszsegugy_daganatgyanu_diagnosztika_fovaros_Karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccb303e-f2a3-4353-a54d-2907d6199bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9ab720-db44-46cd-b41c-f8125fdec1e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_egeszsegugy_daganatgyanu_diagnosztika_fovaros_Karacsony","timestamp":"2020. január. 17. 16:00","title":"Karácsony: Tíz napon belül a fővárosi daganatgyanús betegek kezében lesz a CT- és MR-lelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube még mindig nem tudta általánosságban megoldani azt, hogy ne fussanak reklámok a kamuvideók alatt.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube még mindig nem tudta általánosságban megoldani azt, hogy ne fussanak reklámok a kamuvideók...","id":"20200117_youtube_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bf400-9494-4bbf-bbc4-bb350a75916f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_youtube_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hirdetes","timestamp":"2020. január. 17. 15:03","title":"Kínos baki a YouTube-tól: több mint száz világcég hirdetései futnak a klímatagadó videók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7506a00-0c67-4b87-91ac-7989dc27ef4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék a mobiltöltőket, és a jelenleg használatos háromféle helyett egyetlen egyfajta töltővel lehessen árulni okostelefonokat és sok más eszközt az Európai Unióban. Azt is szeretnék elérni, hogy töltő nélkül is vehessünk a boltban telefont, pár ezer forintot megspórolva. Jöhet a kábelkánaán – már ameddig egyáltalán van értelme kábelekről beszélni.","shortLead":"Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék...","id":"20200118_univerzalis_mobiltolto_szabvany_egysegesites_micro_usb_c_lightning_apple_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7506a00-0c67-4b87-91ac-7989dc27ef4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f48ea01-9878-41b9-921b-3e6135f9384e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_univerzalis_mobiltolto_szabvany_egysegesites_micro_usb_c_lightning_apple_europai_bizottsag","timestamp":"2020. január. 18. 08:03","title":"Tudjon róla: csak egyfajta töltővel lehet majd tölteni a mobilokat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatok várnak Renner Erikára.","shortLead":"Nőgyógyászati és pszichológiai vizsgálatok várnak Renner Erikára.","id":"20200117_lugos_orvos_Renner_Erika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6de9a8ab-04e1-4f27-b899-71b703faf376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20679a-51f4-41b9-884c-996d4c4da305","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_lugos_orvos_Renner_Erika","timestamp":"2020. január. 17. 20:21","title":"Ismét bizonyítania kell állításait a lúgos orvos áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]