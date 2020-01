„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét.

Némi költői túlzás van a kijelentésben, ugyanis a dal csak tíz nap múlva, február 6-án jelent meg. De a dal megírása és rögzítése az Abbey Road Studiosban valóban egy nap alatt, 1970. január 27-én történt. Így ezt tartják az egyik leggyorsabban megjelentetett dalnak a popzene történetében.

Ez volt Lennon harmadik kislemeze. A felvételen George Harrison gitározik (tehát ez egy fél-Beatles dalnak is mondható ilyen szempontból), ráadásul a producere az a Phil Spector volt, aki a Beatles utolsóként megjelent, Let It Be lemezét is gondozta. Az Instant Karma a Beatles hivatalos felbomlása előtt, sőt hónapokkal az utolsó albumuk előtt jelent meg.

A kislemez B oldalán Yoko Ono Who Has Seen the Wind? című dala szerepelt, A oldalára azt írták, hogy Játszd hangosan, B oldalára pedig, hogy Játszd halkan.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.