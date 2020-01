Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot kötnek ki, másrészt visszaküldésük óriási környezet-szennyezéssel is jár.","shortLead":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot...","id":"20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6f71f-eb2a-405d-bb84-015cfddbb7b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","timestamp":"2020. január. 28. 09:57","title":"A cégek mellett a Földet is tönkretesszük az online termékek visszaküldésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570079f3-d473-4c77-9af1-65b20be6888c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyors evés közben kapott rohamot az ausztrál nemzeti ünnepen egy 60 éves nő.","shortLead":"Gyors evés közben kapott rohamot az ausztrál nemzeti ünnepen egy 60 éves nő.","id":"20200127_Halalos_aldozata_lett_egy_kokuszkockaevo_versenynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570079f3-d473-4c77-9af1-65b20be6888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadb2e4b-e09a-45b3-a3f3-1385257dd03d","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Halalos_aldozata_lett_egy_kokuszkockaevo_versenynek","timestamp":"2020. január. 27. 08:16","title":"Halálos áldozata lett egy kókuszkockaevő versenynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","shortLead":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","id":"20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f42f3e-9fc8-41b6-957e-685afd19601c","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 26. 21:01","title":"Helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbe39f0-27fb-40ac-90e6-8e0959c0b76b","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Kisebb brit városokban is jelentős létszámú magyar közösség él, és sokan igénylik, hogy kapcsolatban legyenek egymással. Több helyen ez már szervezett formát is öltött – ezekből mutatunk néhányat.","shortLead":"Kisebb brit városokban is jelentős létszámú magyar közösség él, és sokan igénylik, hogy kapcsolatban legyenek...","id":"20200128_Szeretettel_NagyBritanniabol_Magyar_falu_szuletik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbe39f0-27fb-40ac-90e6-8e0959c0b76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985889d-f4ef-4538-be77-c029d26d89fc","keywords":null,"link":"/360/20200128_Szeretettel_NagyBritanniabol_Magyar_falu_szuletik","timestamp":"2020. január. 28. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Nem \"mindenki Londonban mosogat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","shortLead":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","id":"20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdef52-93e0-4095-8c45-bc4a89bf93a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 15:53","title":"Öt gyanúsítottja van a Borkai körüli ügyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusától ujjlenyomatot vettek.","id":"20200127_rabositas_varju_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56dc641-4670-4ee7-a153-30e312e4f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019c2031-ed13-434b-90df-d8ef540adaf9","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_rabositas_varju_laszlo","timestamp":"2020. január. 27. 17:32","title":"Rabosították Varju Lászlót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]