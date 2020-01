Az Avastetői általános iskola Széchenyi István tagiskolájának 2. b. osztálya az egyik tanár kezdeményezésére karácsonyi üdvözletet írt Vilmos hercegnek és családjának. Az egyik pedagógus a Boon.hu-nak elmondta, a gyerekek eddig azt hitték, hogy királyok és hercegek csak a mesékben léteznek, és meglepődve hallották, hogy vannak olyan országok, ahol a király vagy a királynő az uralkodó.

Ezen felbuzdulva írták meg a levelüket Vilmos hercegnek, beszámolva a karácsonyi szokásokról és bemutatva az osztályukat. A levelet minden gyerek aláírta, Vilmos herceg címét pedig az interneten találták meg.

„A tanítványaink már tanulnak angolul, egyelőre játékosan, de a nyelvgyakorlás szempontjából is hasznos volt a levélírás. Ugyanakkor arra is neveltük őket, hogy merjenek bátrak és kezdeményezőek lenni, hiszen ezt a levelet is érdemes volt megírni. Szerettük volna nekik megmutatni, hogy nemcsak elektronikusan lehet levelet írni, hanem hagyományosan is, de azt is megtanulták, hogyan címezzük meg a borítékot. Szeretnénk majd megköszönni a herceg levelét, és megírni neki, hogy nagyon jólesett nekünk a figyelmességük – mondta a lapnak Cinkéné Horváth Adrienn, az iskola egyik tanítója.

Az iskolában meglepődtek, amikor a Kensington-palotából hozott nekik levelet a postás. Vilmos herceg és családja megköszönte a karácsonyi üdvözletet, és minden jót kívántak az új évre a 2. b osztály tanulóinak.