Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust. A nő szabadon bocsátásáért az anyja mellett az izraeli kormány is lobbizott. Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására. Az ügyészség a Viking Idun kapitányának bűnügyi felügyeletét indítványozza. Gulyás azt mondta, a koronavírus miatt megállítottak egy Prágából érkezett turistabuszt, a rajta ülő kínaiak lázát megmérték a határon. A Kínában lévő hét magyar egészséges. Gyöngyöspata ügyben nincs elmozdulás. Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus. Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll. Ha az író mégis jelzi, hogy a véleményét félreértették, készek továbbra is az ő szövegével képviselni a magyar irodalmat.