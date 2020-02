Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c28bcea9-4187-4780-a25c-29f983d62f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most Portugáliába vitte magával a gyűrött öltönynadrágot a Kohézió Barátai ülésére.","shortLead":"Most Portugáliába vitte magával a gyűrött öltönynadrágot a Kohézió Barátai ülésére.","id":"20200201_Orban_ismet_felvette_a_hires_buggyos_nadragjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28bcea9-4187-4780-a25c-29f983d62f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df972158-1f61-4f30-9a0a-0a21cd545f94","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_ismet_felvette_a_hires_buggyos_nadragjat","timestamp":"2020. február. 01. 16:56","title":"Orbán ismét felvette a híres buggyos nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4805b6-3c3d-45eb-a93d-be826b88a6d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iain Lindsay szerint azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból, Európának, és így Magyarországnak sem fordítanak hátat. ","shortLead":"Iain Lindsay szerint azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból, Európának, és így Magyarországnak sem fordítanak hátat. ","id":"20200131_iain_lindsay_brit_nagykovet_magyarorszag_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e4805b6-3c3d-45eb-a93d-be826b88a6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76724ab-ea70-4e15-acaf-b7388e0a807f","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_iain_lindsay_brit_nagykovet_magyarorszag_brexit","timestamp":"2020. január. 31. 16:15","title":"Videóban üzent a brit nagykövet a magyaroknak a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyit a tavaszról. ","shortLead":"Ennyit a tavaszról. ","id":"20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa80a9-fced-4214-81fb-5d8a08f1d00e","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","timestamp":"2020. február. 02. 14:42","title":"Meglátta az árnyékát Balu, az Állatkert medvéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Rogán Antal válásának részletei nem ismertek, a friss bevallása olyan, mintha már lezajlott volna: feleségének megjelölése, de lakás, nyaraló, festmények is kikerültek a vagyonnyilatkozatából. Viszont ugrásszerűen megnőttek a - könnyen mobilizálható - megtakarításai.","shortLead":"Bár Rogán Antal válásának részletei nem ismertek, a friss bevallása olyan, mintha már lezajlott volna: feleségének...","id":"20200201_Mindent_atirt_Roganek_valasa_Cecilia_es_a_Pasa_parki_lakas_is_eltunt_a_vagyonnyilatkozatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bafb38b-2a07-461a-97cc-3d7aa827690a","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Mindent_atirt_Roganek_valasa_Cecilia_es_a_Pasa_parki_lakas_is_eltunt_a_vagyonnyilatkozatbol","timestamp":"2020. február. 01. 00:46","title":"Mindent átírt Rogán válása: Cecília és a Pasa parki lakás is eltűnt a vagyonnyilatkozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","shortLead":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","id":"20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87502de2-3565-4698-9b47-2363ca310f42","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 15:27","title":"Koronavírus: a Budapesti Gazdasági Egyetem is kisokossal figyelmezteti hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megindult a hatósági ellenőrzés a kínai járatokkal érkező utasoknál.","shortLead":"Megindult a hatósági ellenőrzés a kínai járatokkal érkező utasoknál.","id":"20200131_budapest_airport_ferihegy_koronavirus_kina_utasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490ef7d8-55d7-48b9-9447-632b89b35b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_budapest_airport_ferihegy_koronavirus_kina_utasok","timestamp":"2020. január. 31. 18:50","title":"Mostantól Ferihegyen is testhőmérséklet-vizsgálat várja a Kínából érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","shortLead":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","id":"20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6553e4-26c5-4f5f-a4f6-7634be0a77f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","timestamp":"2020. február. 01. 13:21","title":"DK: induljon vagyonnyilatkozati eljárás Rogán Antallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök félpályás útlezárás mellett helyszínelnek.","shortLead":"A rendőrök félpályás útlezárás mellett helyszínelnek.","id":"20200201_Halalra_gazoltak_egy_not_Bicskenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c69c7-9733-40a7-8f6d-fd03c4e37f15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Halalra_gazoltak_egy_not_Bicskenel","timestamp":"2020. február. 01. 19:04","title":"Halálra gázoltak egy nőt Bicskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]