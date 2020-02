Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kicsivel javult a helyzet, de még mindig sok a tennivaló a munkaerőpiacon. ","shortLead":"Kicsivel javult a helyzet, de még mindig sok a tennivaló a munkaerőpiacon. ","id":"20200207_A_migransok_fele_ot_even_belul_munkat_talalt_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435153c8-44e8-4b09-959d-3efcf847e8f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_A_migransok_fele_ot_even_belul_munkat_talalt_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 07. 07:20","title":"A migránsok fele öt éven belül munkát talált Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","shortLead":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","id":"20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fce50-0c8a-4b7f-8bb6-efc0f57cfcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","timestamp":"2020. február. 05. 23:40","title":"Felmentette Trumpot a szenátus, vége az elnök elleni eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0d8368-0880-4d51-9f57-b817ca688cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenetet Vasvárnál vette fel egy autós. ","shortLead":"A jelenetet Vasvárnál vette fel egy autós. ","id":"20200207_Ez_az_autos_nem_elozott_hanem_fogalma_sem_volt_a_felfestesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b0d8368-0880-4d51-9f57-b817ca688cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1206d7-feaf-4582-89b1-aa1db0af8fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Ez_az_autos_nem_elozott_hanem_fogalma_sem_volt_a_felfestesrol","timestamp":"2020. február. 07. 09:20","title":"Ez az autós nem előzött, fogalma sem volt a felfestésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","shortLead":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","id":"20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44c5b-dc27-43b8-b67e-0561a536afbc","keywords":null,"link":"/elet/20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 07. 14:37","title":"Mém került be egy ukrán tankönyvbe a híres fotó helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családtagjaik sem látogathatják a karanténba zárt magyarokat, akik két hétig kénytelenek valahogy elfoglalni magukat.","shortLead":"A családtagjaik sem látogathatják a karanténba zárt magyarokat, akik két hétig kénytelenek valahogy elfoglalni magukat.","id":"20200205_Kartyazassal_es_olvasassal_utik_el_az_idot_a_karantenba_zart_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a64cbc-5357-42d4-a426-657cd2e8ad86","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Kartyazassal_es_olvasassal_utik_el_az_idot_a_karantenba_zart_magyarok","timestamp":"2020. február. 05. 17:58","title":"Kártyázással és olvasással ütik el az időt a karanténba zárt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","shortLead":"Odalesz az uborka és a dinnye is velük, ha nem áll meg a folyamat.","id":"20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9462d31-bc46-43b2-89df-008f256f76db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5710b3-8198-454a-bb9b-5c29415ee0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_klimavaltozas_kipusztulo_fajok_dongok","timestamp":"2020. február. 07. 08:48","title":"Pusztulnak a dongók a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6389366-af92-42a7-9310-d83602ab3826","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foxconn sencseni gyárában február 10-e után sem veszik fel a munkát a dolgozók, más gyártósorokon pedig orvosi maszkokat kezdtek el készíteni.","shortLead":"A Foxconn sencseni gyárában február 10-e után sem veszik fel a munkát a dolgozók, más gyártósorokon pedig orvosi...","id":"20200207_apple_foxconn_koronavirus_sencsen_munkaszunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6389366-af92-42a7-9310-d83602ab3826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b22be86-4b91-400e-bfe6-c591b545a308","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_apple_foxconn_koronavirus_sencsen_munkaszunet","timestamp":"2020. február. 07. 15:03","title":"Az Apple-t is elérte a koronavírus, szünetel a munka az iPhone-okat gyártó Foxconnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt egy amerikai szatellitre.","shortLead":"Egy amatőr csillagász nemrég különös jelenségre lett figyelmes: az egyik orosz műhold szinte teljesen rátapadt...","id":"20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b458528-d5ad-4319-bf75-654ea38d7c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_orosz_amerikai_muhold_kozmosz_2542_usa_245_nro_kemmuhold_kemkedes","timestamp":"2020. február. 06. 12:03","title":"Furcsán viselkedik egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]