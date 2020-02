Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","shortLead":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","id":"20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc47ec5-8ff1-449d-bd79-b5d26afc2b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","timestamp":"2020. február. 08. 14:41","title":"Videó: Kivezettek egy embert a szélsőjobbos megemlékezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. ","shortLead":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját...","id":"20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0fc486-b576-4f03-bede-932ae4b6de2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. február. 09. 11:30","title":"Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","shortLead":"Az Umatilla folyó maga alá temette Pendletont. Az Egyesült Államok keleti részén eközben szélvihar pusztított. ","id":"20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf60ad2-ded9-442c-a33c-6fe2ee05614d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4daabd2-246b-4d7b-a9e8-6e5695e0dc96","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_Autopalyat_hidat_es_egy_kisvarost_is_elsodort_az_arviz_Oregonban","timestamp":"2020. február. 07. 22:01","title":"Autópályát, hidat és egy kisvárost is elsodort az árvíz Oregonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt nem kaptak.","shortLead":"Kaleta Gábort megfosztották nagyköveti címétől, írja az Index, bár a külügyminisztérumtól erről semmilyen információt...","id":"20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a582a8f-6912-422d-873f-2d23508b4289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d4137a-d831-484f-a5ea-f742d919cb6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Index_Gyermekpornografia_miatt_tartoztattak_le_a_perui_magyar_nagykovetet","timestamp":"2020. február. 09. 13:27","title":"Index: Gyermekpornográfia miatt tartóztatták le a perui magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus megállítása.","shortLead":"Kötelező kéthetes karanténba zárják Hongkongban a Kína szárazföldi területeiről érkezőket. A cél a pusztító koronavírus...","id":"20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d83418-beba-40b9-8e5a-5c2dea646fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4562e901-6a40-4aa6-97c0-ff730d19247f","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Hongkong_karantenba_zar_minden_Kinabol_erkezot","timestamp":"2020. február. 08. 09:44","title":"Hongkong karanténba zár minden Kínából érkezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra, az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málnára - jelentették be a szervezők.","shortLead":"A Macskák című musical filmváltozata, valamint a Rambo V - Utolsó vér is esélyes a hollywoodi citromdíjra...","id":"20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=582be4c6-1c28-45b0-9235-a9bdb33876fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd98563-e4b6-486c-9239-bb32497dede6","keywords":null,"link":"/elet/20200209_Macskak_es_az_uj_Rambofilm_a_citromdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2020. február. 09. 15:44","title":"Macskák és az új Rambo-film a citromdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ilyen lesz a vasárnapunk.","id":"20200208_Felho_es_napsutes_estere_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32881677-e59a-4e6b-b2a7-9752d0e5160f","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Felho_es_napsutes_estere_szel","timestamp":"2020. február. 08. 16:27","title":"Felhő és napsütés, estére szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd00981-ff2a-4523-b04d-fed4a7953130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családi gazdaságok erősítését zengte évekig az Orbán-kormány, de mostanra már nyíltan a birtokkoncentráció szükségességéről beszél az agrárvezetés is. A gazdák mindenesetre kikaparták a gesztenyét: a politikai csatát megnyerték a Fidesznek. A most rendezett első országos gazdabálra csak az elit jutott be.","shortLead":"A családi gazdaságok erősítését zengte évekig az Orbán-kormány, de mostanra már nyíltan a birtokkoncentráció...","id":"20200208_Palfordulas_Traktorok_ezrei_helyett_csupan_egy_allt_a_Vigado_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd00981-ff2a-4523-b04d-fed4a7953130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb43520-abe3-45d7-b1b7-db8b29dafac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Palfordulas_Traktorok_ezrei_helyett_csupan_egy_allt_a_Vigado_elott","timestamp":"2020. február. 08. 16:00","title":"Pálfordulás: Traktorok ezrei helyett csupán egy állt a Vigadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]