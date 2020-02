Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly június 28-án adja első magyarországi koncertjét a Budapest Parkban.","shortLead":"Az Eminemmel is rapcsatába keveredő, rendszeresen világsztárokkal kooperáló, színészként is aktív Machine Gun Kelly...","id":"20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bef99c-574b-4525-a293-ec248b900b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44894b9e-0ed3-416c-b346-2ae15dab867e","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Egy_igazi_rapnagyagyu_Machine_Gun_Kelly_Budapesten","timestamp":"2020. február. 11. 08:50","title":"Egy igazi rapnagyágyú, Machine Gun Kelly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","shortLead":"És a plakátot is el tudnánk képzelni a nappalink falán. ","id":"20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438da804-82f1-44ed-8eaf-36d84885e2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71565877-f924-4d10-aba9-91d3232cc169","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Wes_Anderson_The_French_Dispatch","timestamp":"2020. február. 12. 11:00","title":"Olyan sztárparádéval jön Wes Anderson új filmje, hogy már most nem akarunk lemaradni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nincsenek sérültjei a hollandiai támadásnak.","shortLead":"Nincsenek sérültjei a hollandiai támadásnak.","id":"20200212_Levelbombak_robbantak_ket_holland_postai_elosztokozpontban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868112e3-c011-46e9-8e76-ac16c83baad9","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Levelbombak_robbantak_ket_holland_postai_elosztokozpontban","timestamp":"2020. február. 12. 10:24","title":"Levélbombák robbantak két holland postai elosztóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67f3950-28dc-4cee-84c5-b539156d8175","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A budapesti ostrom emlékére nyílt kiállítás a metrószerelvényekben.","shortLead":"A budapesti ostrom emlékére nyílt kiállítás a metrószerelvényekben.","id":"20200212_Karacsony_Gergely_szerint_a_sebek_gyogyitasat_minden_nap_el_kell_vegezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c67f3950-28dc-4cee-84c5-b539156d8175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c57dc1-f5f3-4290-b5e0-4c16b827b9e7","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Karacsony_Gergely_szerint_a_sebek_gyogyitasat_minden_nap_el_kell_vegezni","timestamp":"2020. február. 12. 11:26","title":"Karácsony Gergely szerint a sebek gyógyítását minden nap el kell végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","shortLead":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","id":"20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc0ef22-4c0c-4835-bde3-81436fdcb184","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","timestamp":"2020. február. 11. 14:24","title":"Magyar zenészek hangszerelték az Élősködők zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","shortLead":"Egymilliárd forintot is fizethetnek a biztosítók a viharkárok után.","id":"20200211_biztositas_vihar_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5fc005-43bb-4769-b947-f8e411d1f049","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_biztositas_vihar_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 07:39","title":"Olyan lehet ez a február a biztosítóknak, mint ha a nyári viharszezonban lennénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5982f83a-ca6d-491c-ba20-2d24ed944fd9","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Fagyasztóban tárolt üzemibaleset-maradvány, drogos elitegyetemisták, kéjsóvár malac találkája egy bulvárújságíróval, mennyországba repítő gyom a közmondásos angol gyep alatt. Az Úriemberek bűnözőinek fura ízlésük van.","shortLead":"Fagyasztóban tárolt üzemibaleset-maradvány, drogos elitegyetemisták, kéjsóvár malac találkája egy bulvárújságíróval...","id":"20200212_Bunreszecskek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5982f83a-ca6d-491c-ba20-2d24ed944fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dfcfbc-592c-44ae-b9e5-09d1f152d89c","keywords":null,"link":"/360/20200212_Bunreszecskek","timestamp":"2020. február. 12. 19:00","title":"Guy Ritchie újra azt csinálhatta, amit akart: elmerült az alvilági mocsokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]