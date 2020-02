Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Már nem mondják ki a szakértők a V-betűs szót, helyette a korrekciót használják az áremelkedés lassulására. Újra lehet alkudni, ha pedig továbbra is növekednek a jövedelmek, néhány év stagnálás után ismét felpöröghet a kereslet.","shortLead":"Már nem mondják ki a szakértők a V-betűs szót, helyette a korrekciót használják az áremelkedés lassulására. Újra lehet...","id":"20200213_Nem_valsag_ami_az_ingatlanpiacon_tortenhet_de_attol_meg_fajhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe85f810-b50b-4b7b-a06b-58a8b4c7c89c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Nem_valsag_ami_az_ingatlanpiacon_tortenhet_de_attol_meg_fajhat","timestamp":"2020. február. 13. 13:25","title":"Nem válság, ami az ingatlanpiacon történhet, de attól még fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Februárhoz képest nem lesz hideg csütörtökön, akár 12 fok is lehet.","shortLead":"Februárhoz képest nem lesz hideg csütörtökön, akár 12 fok is lehet.","id":"20200213_Estig_egeszen_szep_idonk_lesz_de_azten_johet_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fb37b-6718-4e3b-bb82-27bbf0ec984c","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Estig_egeszen_szep_idonk_lesz_de_azten_johet_az_eso","timestamp":"2020. február. 13. 05:40","title":"Estig egészen szép időnk lesz, de aztén jöhet az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","shortLead":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","id":"20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ea14b-b9e9-447b-9538-985cd733697d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 05:22","title":"Kigyulladt és beomlott a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak lehetőséget az uniós jogszabályok, viszont határvédelemre több mint 45 milliárd forintot kaptunk. ","shortLead":"Orbán megint arra panaszkodott, hogy nem kapunk pénzt határkerítésre Brüsszeltől. A valóságban erre nem is adnak...","id":"20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff67e4a-5c6b-48ed-9325-34d8f5fc1a79","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Kerites_hatarvedelem_Orban_Brusszel","timestamp":"2020. február. 13. 17:58","title":"Kerítésre nem is kaphatunk pénzt, határvédelemre viszont 45 milliárdot küldött Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be az eszközeibe, amelyen keresztül hozzá tudnak férni a mobilos hálózatok adatfolyamához. A kínai cég tagadja a lapban megjelent állításokat.","shortLead":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be...","id":"20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c687e6-8bd1-46ea-9632-48e74d909835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","timestamp":"2020. február. 12. 14:26","title":"Az amerikaiak szerint a Huawei az egész világon le tudja hallgatni a mobilos hálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a0f154-52c8-4f36-9e4b-5d51cdbe87b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak” – jegyezte meg Picasso Csontváryról egy 1949-es párizsi kiállításon. A közelmúltban két új monográfia is felidézte az akkori Szajna-parti bemutatkozás történetét.","shortLead":"„Nem is tudtam, hogy rajtam kívül más nagy festője is volt századunknak” – jegyezte meg Picasso Csontváryról...","id":"202007__csontvary_parizsban__aduna_rousseauja__elveszett_kepek__zart_ajtok_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a0f154-52c8-4f36-9e4b-5d51cdbe87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f890e5-8f8e-4cd7-920a-81f6748012a0","keywords":null,"link":"/360/202007__csontvary_parizsban__aduna_rousseauja__elveszett_kepek__zart_ajtok_mogott","timestamp":"2020. február. 13. 19:00","title":"A világsiker elől zárta el Csontváry képeit a kommunizmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre. \r

","shortLead":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman” közelít, kisebb jeleket adva magáról...","id":"remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a874e4ab-82e0-4948-96d9-4b24fde94ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10647fa0-1301-45ac-9cc0-6e89c7c44cdc","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200214_menopauza_tippek_valtozokor","timestamp":"2020. február. 14. 07:30","title":"Közelít a menopauza? - Így álljunk hozzá pozitívan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]