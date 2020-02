Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. Idén azonban ebbe is beleszólhat a koronavírus.","shortLead":"Óriási felvevőpiac Kína, nem véletlen, hogy elképesztő okostelefon-eladási számokat produkál évről évre. {"available":true,"c_guid":"5992aba5-c63e-4499-ad1a-cb1ecf769c95","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Megtudtuk, ki a harmadik pályázó a Szabad Tér Színház vezetésére. Az új igazgatóról döntő bizottságba a kormány „kultúrharcosokat", a főváros pedig politikusokat küld. ","shortLead":"Megtudtuk, ki a harmadik pályázó a Szabad Tér Színház vezetésére. {"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","shortLead":"A kismama rendőri felvezetést kapott.","id":"20200212_Beindult_a_szules_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. február. 12. 21:24","title":"Beindult a szülés az M1-es autópályán"}
{"available":true,"c_guid":"33d257c2-e3a5-4022-a662-f9b8750cbd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","shortLead":"Ezt Orbán Viktor jelentette be Balatonfüreden.","id":"20200212_Ujabb_nemzeti_konzultacio_indul","timestamp":"2020. február. 12. 21:10","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul: most Gyöngyöspatáról és a \"börtönbizniszről\" fog kérdezni a kormány"} Új vírussal van dolgunk, és jelenleg semmilyen mintázat nem olvasható ki a terjedéséből. {"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áramlopási ügyében indult tárgyaláson ennyit kért az ügyészség az énekes/vállalkozó ellen.","shortLead":"Az áramlopási ügyében indult tárgyaláson ennyit kért az ügyészség az énekes/vállalkozó ellen.","id":"20200214_Kozsora_egy_ev_negy_honap_felfuggesztett_borton_varhat","timestamp":"2020. február. 14. 09:16","title":"Kozsóra egy év négy hónap felfüggesztett börtön várhat"}
{"available":true,"c_guid":"2d724284-d73a-4f53-a828-3f1f3a335ff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus okozta félelmek miatt elmarad az idei barcelonai MWC, a kiállítók nem akarják elhalasztani saját újdonságaik bemutatóját. A Huawei is készül valamivel.","shortLead":"Bár a koronavírus okozta félelmek miatt elmarad az idei barcelonai MWC, a kiállítók nem akarják elhalasztani saját...","id":"20200213_huawei_bemutato_barcelona_februar_26","timestamp":"2020. február. 13. 17:03","title":"Kiküldtek egy meghívót: autós termékkel újítana a Huawei?"}
{"available":true,"c_guid":"a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512","c_author":"Csató Mónika","category":"elet","description":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.

\r

","shortLead":"A zenei anyag, a hagyományt igen rosszul értelmezve, elkezdődik és szinte véget is ér a magyar népdallal.\r

\r

","id":"20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a032dda7-2780-4e4d-9747-557ccfd15512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688250f8-c276-45ed-985d-1df7980bd18d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Csato_Monika_Az_enekzene_terulet_a_NATban_avagy_mire_valo_a_muveszeti_neveles","timestamp":"2020. február. 13. 10:56","title":"Csató Mónika: Mi folyik ténylegesen énekóra címszó alatt az iskolákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]