Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","shortLead":"Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. ","id":"20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8508998f-7e6b-4ecb-9494-406e5a1ff68e","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_gyongyospata_romak_karterites_nemzeti_konzultacio_Brusszel","timestamp":"2020. február. 14. 15:57","title":"Brüsszel figyeli a gyöngyöspatai romák kártérítéséről tartott nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségében 18 évesnél fiatalabbak nyújtottak be menedékkérelmet Magyarországon tavaly. De ők sem jártak sikerrel.","shortLead":"Többségében 18 évesnél fiatalabbak nyújtottak be menedékkérelmet Magyarországon tavaly. De ők sem jártak sikerrel.","id":"20200213_Alig_kernek_menedekjogot_Magyarorszagon_a_menekultek_de_ok_sem_kapjak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9506c062-bf70-436f-97af-4825f7c444fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Alig_kernek_menedekjogot_Magyarorszagon_a_menekultek_de_ok_sem_kapjak_meg","timestamp":"2020. február. 13. 10:28","title":"Alig kérnek menedékjogot Magyarországon a menekültek, de ők sem kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be...","id":"20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a3bfa-c752-42b0-aef7-2e35c3b5258b","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Radar360: tovább gyengült a forint, komoly aggályok a Huawei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f9dda8-286a-4f2d-a1b9-d33945982787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportvezető a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, Portik titokban többórányi hangfelvételt készített kettejük beszélgetéseiről, de azokon soha nem hangzik el a megbízás Fenyő János megölésére, mert ilyen megbízás nem is volt soha.","shortLead":"A sportvezető a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, Portik titokban többórányi hangfelvételt készített kettejük...","id":"20200213_gyarfas_tamas_portik_tamas_fenyo_janos_megolese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4f9dda8-286a-4f2d-a1b9-d33945982787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e204e7c9-ec88-4f36-b783-6e3d437820e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_gyarfas_tamas_portik_tamas_fenyo_janos_megolese","timestamp":"2020. február. 13. 20:30","title":"Gyárfás azt állította, hogy Tasnádi, Portik és az orosz-ukrán maffia is zsarolni próbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","shortLead":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","id":"20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e3bb5-046c-4a75-adc2-c50a220431cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","timestamp":"2020. február. 12. 17:59","title":"Egy jelentés szerint az oroszok idén is beavatkozhatnak az amerikai elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter csütörtök este egy tévéinterjúban azt javasolta Donald Trump elnöknek, hogy álljon le a Twitter-bejegyzésekkel.","shortLead":"William Barr amerikai igazságügyi miniszter csütörtök este egy tévéinterjúban azt javasolta Donald Trump elnöknek...","id":"20200214_donald_trump_william_barr_roger_stone_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535b0e53-8bef-47ff-b7d0-97ff95509864","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_donald_trump_william_barr_roger_stone_twitter","timestamp":"2020. február. 14. 07:17","title":"Igazságügyi minisztere mondja Trumpnak: álljon le a Twitterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c28d0-e823-48eb-b8a4-8c23d373e42e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évszázad múlva foghatnánk be Ausztriát – mondta Szalay-Berzeviczy Attila. Ráadásul 2040-re a történelem folyamán először Ausztria lakosságának mérete meg fogja előzni Magyarországét.","shortLead":"Egy évszázad múlva foghatnánk be Ausztriát – mondta Szalay-Berzeviczy Attila. Ráadásul 2040-re a történelem folyamán...","id":"20200213_MOBtanacsado_Korrupcioban_az_EU_leggyengebb_lancszeme_vagyunk_de_palyazhatnank_a_2032es_olimpiara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369c28d0-e823-48eb-b8a4-8c23d373e42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1348e143-0b07-42f7-b652-329bea5448fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_MOBtanacsado_Korrupcioban_az_EU_leggyengebb_lancszeme_vagyunk_de_palyazhatnank_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2020. február. 13. 10:05","title":"MOB-tanácsadó: „Korrupcióban az EU leggyengébb láncszeme vagyunk”, de pályázhatnánk a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","shortLead":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","id":"20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96906569-009c-4227-8590-cf626114f417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","timestamp":"2020. február. 14. 13:57","title":"A Néppárt frakcióvezetője is követeli, hogy jogállamisághoz kössék az EU-s forrásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]