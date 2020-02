Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","shortLead":"Ha menni kell, akkor megoldja. És úgy tűnik nem először csinálja. ","id":"20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3ce6ed-0e9c-4daa-a2cb-3118dc6c55f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033f47e-2f7e-4ade-95ed-d02c54d41567","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_Ez_a_sofor_sem_egy_ijedos_fajta__video","timestamp":"2020. február. 14. 04:19","title":"Ez a sofőr sem egy ijedős fajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékos végigjátszotta a meccset, amit 3–1-re meg is nyertek.","shortLead":"A magyar játékos végigjátszotta a meccset, amit 3–1-re meg is nyertek.","id":"20200214_Dzsudzsak_maris_golt_lott_az_uj_klubjaban_a_korabbi_csapatat_buntette__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a312e5-2d80-4254-9b22-6189c7c1738b","keywords":null,"link":"/sport/20200214_Dzsudzsak_maris_golt_lott_az_uj_klubjaban_a_korabbi_csapatat_buntette__video","timestamp":"2020. február. 14. 17:41","title":"Dzsudzsák máris gólt lőtt az új klubjában, a korábbi csapatát büntette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb került a forintárfolyam a 340-es szinttől, miután a jegybank alelnöke megígérte, mindent megtesznek, hogy csökkenjen az infláció.","shortLead":"Távolabb került a forintárfolyam a 340-es szinttől, miután a jegybank alelnöke megígérte, mindent megtesznek...","id":"20200213_Sikerrel_lepett_kozbe_az_MNB_337ig_visszaerosodott_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8c1203-14f4-4fe4-b7a9-26099b804a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Sikerrel_lepett_kozbe_az_MNB_337ig_visszaerosodott_a_forint","timestamp":"2020. február. 13. 14:32","title":"Sikerrel lépett közbe az MNB, 337-ig visszaerősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c62095d-2625-4688-a7ea-8a5095209426","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Deliága Éva gyermekpszichológus a gyerekszerelem témáját járja körül Valentin-nap alkalmából. ","shortLead":"Deliága Éva gyermekpszichológus a gyerekszerelem témáját járja körül Valentin-nap alkalmából. ","id":"20200213_Valodi_szerelem_az_amit_egy_ovis_erez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c62095d-2625-4688-a7ea-8a5095209426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba43077-34d7-4184-afe1-feabac2ef8c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200213_Valodi_szerelem_az_amit_egy_ovis_erez","timestamp":"2020. február. 13. 11:45","title":"Valódi szerelem az, amit egy ovis érez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából kevesebb mint kettőt veszítünk el. Ha nagyobb lesz a hőmérséklet emelkedése, akkor a fajok harmadát, vagy akár felét is elveszíthetjük.","shortLead":"Ha tartjuk magunkat a párizsi egyezményben foglaltakhoz, akkor 2070-re a Föld minden tíz állat- és növényfajából...","id":"20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8af81ae-a0f1-4f8c-9b41-4f3e6398a42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_Az_allat_es_novenyfajok_egyharmada_eltunhet_50_even_belul","timestamp":"2020. február. 14. 21:32","title":"Az állat- és növényfajok egyharmada eltűnhet 50 éven belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","shortLead":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","id":"20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348bcd5-03d3-4345-afb2-dd5fd9f71099","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","timestamp":"2020. február. 13. 16:54","title":"Koronavírus: meghalt az első beteg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Felemás hírek érkeztek a német gazdaságról: a rossz év végi eredmények ellenére jóval nagyobb lett a 2019-es GDP-növekedés a vártnál.","shortLead":"Felemás hírek érkeztek a német gazdaságról: a rossz év végi eredmények ellenére jóval nagyobb lett a 2019-es...","id":"20200214_nemetorszag_gdp_novekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5c5fd0-6762-4fac-8101-1ff99095699e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_nemetorszag_gdp_novekedes","timestamp":"2020. február. 14. 08:59","title":"Nagyobbat nőtt a német gazdaság, mint amire számíthattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám azóta fordult a kocka, a biztosok pedig elálltak a kezdeményezéstől.","shortLead":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám...","id":"20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c2602-8937-4e4f-8d91-db0a35903fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"Mégsem tiltják be az arcfelismerést az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]