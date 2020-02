Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4e98f11-418f-4956-ba8f-91946f36b602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonkettedik évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban a miniszterelnök. Hivatalosan ugyan klímavédelmi akciótervet hirdet, de ez valószínűleg kevés lesz ahhoz, hogy nagyot mondjon. Orbán nem kerülheti el a tavalyi önkormányzati választások értékelését és a fiatal generáció megszólítását sem. Kövesse velünk a kormányfő beszédét percről percre. ","shortLead":"Huszonkettedik évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban a miniszterelnök. Hivatalosan ugyan klímavédelmi...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e98f11-418f-4956-ba8f-91946f36b602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Két év kormányzást ígért Orbán, most kiderülhet, mire készül - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","shortLead":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","id":"20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb00eda9-4cc8-4bc7-ace9-6504aa3ce815","keywords":null,"link":"/kkv/20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","timestamp":"2020. február. 16. 09:38","title":"Szlovén wellnesskomplexumot vett a magyar állam 9 millió euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák dokumentálhatók. A program Magyarországon még nem elérhető.","shortLead":"A Facebook égisze alatt működő NPE-csapat egy új alkalmazással jelentkezett, melyben a hobbink során készülő munkák...","id":"20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cef294f-8903-4653-96a5-52ed7768be6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc888c4c-bc8c-429f-9d66-dfa13728b4b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_facebook_hobbi_alkalmazas_npe_projekt_csapat","timestamp":"2020. február. 14. 18:03","title":"Új alkalmazást adott ki a Facebook, nagyon más, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","shortLead":"A fiú életveszélyesen megsérült a tavalyi esetben. ","id":"20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad5d29ab-9d82-47c7-94f2-791f2a90526e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba9648-3ba0-472d-9948-4a3183c94da4","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Nagyapjuk_legfegyverevel_lotte_meg_testveret_egy_15_eves_lany","timestamp":"2020. február. 16. 10:45","title":"Nagyapjuk légfegyverével lőtte meg testvérét egy 15 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírt a sorozat főszereplője, Harrison Ford jelentette be.","shortLead":"A hírt a sorozat főszereplője, Harrison Ford jelentette be.","id":"20200216_harrison_ford_ellen_degeneres_indiana_jones","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63885275-afb4-4edf-b3ea-47a5af08bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245271f-a51c-47fb-a09c-d4e601f9c2ea","keywords":null,"link":"/elet/20200216_harrison_ford_ellen_degeneres_indiana_jones","timestamp":"2020. február. 16. 13:06","title":"Harrison Ford elárulta: érkezik Indiana Jones ötödik kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és meglehetősen dinamikusan suhanhat. Túlméretezett vese nélkül, csodaszép formatervvel hódít az új nagy 8-as.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és...","id":"20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda2b3f-cb8a-4073-a1b6-55e4cdb73cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 16. 13:00","title":"2x2 néha 5: teszten a 4 ajtós V8-as biturbó BMW M850i Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki információtechnológiával is szolgál a közös üzletben.","shortLead":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki...","id":"20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3952bbe5-b61a-4e8a-9671-1c6f45050848","keywords":null,"link":"/360/20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","timestamp":"2020. február. 14. 16:30","title":"Mészáros Lőrinc és felesége nagyot készül dobni a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]