Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kilenc év alatt több mint duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya.","shortLead":"Kilenc év alatt több mint duplájára nőtt az egynapos sebészeti ellátások aránya.","id":"20200215_Ot_betegbol_negyet_mar_24_oran_belul_hazakuldenek_a_sebeszetrol_a_mutet_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203ae410-dc8f-49e3-9374-49fcf2484858","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Ot_betegbol_negyet_mar_24_oran_belul_hazakuldenek_a_sebeszetrol_a_mutet_utan","timestamp":"2020. február. 15. 15:36","title":"Öt betegből négyet már 24 órán belül hazaküldenek a sebészetről a műtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","shortLead":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","id":"20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12184c04-b343-49c6-a6b2-354873a6a1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","timestamp":"2020. február. 17. 07:59","title":"10,3 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f96ce70-6bec-4045-a6b3-afff3d00d2e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nyolcéves malamut evett belőle, végül el kellett altatni.","shortLead":"Egy nyolcéves malamut evett belőle, végül el kellett altatni.","id":"20200217_Csavarokkal_teleszurkalt_virsli_miatt_pusztult_el_egy_kutya_Dorogon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f96ce70-6bec-4045-a6b3-afff3d00d2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b765aa5-46d3-4ad4-93b5-e4038fd904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Csavarokkal_teleszurkalt_virsli_miatt_pusztult_el_egy_kutya_Dorogon","timestamp":"2020. február. 17. 10:28","title":"Csavarokkal teleszurkált virsli miatt pusztult el egy kutya Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok kétharmada ért egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének.","shortLead":"A magyarok kétharmada ért egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének.","id":"20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512fbfb-131a-4df1-8311-bcd771752233","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","timestamp":"2020. február. 16. 16:16","title":"Nem nyugodtunk bele Trianonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c73d6a3-f926-4508-8ea7-6d0f92a456b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonunk tulajdonképpen egy kis számítógép, de azért vannak méretbeli gondok vele, ha valóban PC-helyettesítőként használnánk. A Samsung és az LG most azon vannak, hogy ne legyen probléma a telefon méretével.","shortLead":"Okostelefonunk tulajdonképpen egy kis számítógép, de azért vannak méretbeli gondok vele, ha valóban PC-helyettesítőként...","id":"20200217_samsung_dex_lg_cloud_top_eszkozok_okostelefon_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c73d6a3-f926-4508-8ea7-6d0f92a456b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb68e80e-b0d7-4107-9e98-bd93e5b95cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_dex_lg_cloud_top_eszkozok_okostelefon_szamitogep","timestamp":"2020. február. 17. 12:03","title":"Így csinálna PC-t a telefonból a Samsung és az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","shortLead":"Az FKF közel 10 százalékos béremelést ajánl, a szakszervezet 15 százalékot szeretne.","id":"20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ec5d7f-0f0a-4e03-89b0-53cd7ef6c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca117b7-1912-4995-9dab-01b5c853c888","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Nem_eleg_az_FKF_dolgozoinak_a_beremelesi_ajanlat","timestamp":"2020. február. 17. 08:12","title":"Nem elég az FKF dolgozóinak a béremelési ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","shortLead":"A Diamond Princess fedélzetén már 355-en fertőződtek meg az új koronavírussal.","id":"20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7d9f13-8158-467e-83c4-9c716fa85b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Megkezdtek_az_amerikaiak_evakualasat_az_karantenba_zart_oceanjarorol","timestamp":"2020. február. 16. 17:59","title":"Megkezdték az amerikaiak kimentését az karanténba zárt óceánjáróról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]