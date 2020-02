Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e349de7-21cf-41ca-b5e8-49d37c3c297f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha nem tűnünk szerethető közösségnek, akkor hiába a szakmai színvonal” – magyarázta az MSZP-választmány elnöke.","shortLead":"„Ha nem tűnünk szerethető közösségnek, akkor hiába a szakmai színvonal” – magyarázta az MSZP-választmány elnöke.","id":"20200217_Hiller_mszp_tarselnok_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e349de7-21cf-41ca-b5e8-49d37c3c297f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2251d20-7d27-4889-be91-76e9cb902267","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Hiller_mszp_tarselnok_nok","timestamp":"2020. február. 17. 10:31","title":"Hiller: Azért kell az MSZP-nek női társelnök, mert a ráció mellett szükség van érzelmekre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4 százalékára csökkent.","shortLead":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4...","id":"20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9dcab-c1d3-422d-b420-9ae90b7624bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","timestamp":"2020. február. 17. 09:50","title":"Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c937be-75e2-4144-a3a3-b775a68849a9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Még mindig súlyos kötelezettségei lehetnek az államnak a bő 200 milliárd forint közpénzt felemésztő Postabank-sztori miatt – derül ki egy évtizedes ügy legújabb fordulatából.","shortLead":"Még mindig súlyos kötelezettségei lehetnek az államnak a bő 200 milliárd forint közpénzt felemésztő Postabank-sztori...","id":"202007__postabank__milliardos_orokseg__kijatszott_hitelezok__penzre_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c937be-75e2-4144-a3a3-b775a68849a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a8b00d-8de1-4211-85ee-b3ac799b5abe","keywords":null,"link":"/360/202007__postabank__milliardos_orokseg__kijatszott_hitelezok__penzre_megy","timestamp":"2020. február. 17. 07:00","title":"Postabank-ügy, titkos szerződés: milliárdok üthetik a szemfülesek markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felgyógyultak száma ugyanakkor tízezer fölé emelkedett Kínában.","shortLead":"A felgyógyultak száma ugyanakkor tízezer fölé emelkedett Kínában.","id":"20200217_Koronavirus_70_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c897d2-e828-45fa-9c08-05230633db6e","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Koronavirus_70_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. február. 17. 06:22","title":"Koronavírus: 70 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök mikrofonjait. A karkötőre emlékeztető szerkezet gyártója szerint fillérekből kihozható.","shortLead":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök...","id":"20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2175bd-62ed-4a1d-9e88-1f567296f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","timestamp":"2020. február. 17. 18:03","title":"Ezzel a 6200 forintos karkötővel minden hallgatózó mikrofon elnémítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat a levegőbe – derült ki egy amerikai tanulmányból.","shortLead":"Nem csupán az égő cigarettának lehetnek káros hatásai, az elnyomott, már lehűlt csikkek is bocsátanak káros anyagokat...","id":"202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a27439ba-bb69-40b6-89a6-808c6e90da79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9fd4e5-b774-4fc2-a783-60db4aa08f0f","keywords":null,"link":"/360/202007_veszelyes_csikk_nagyobb_afustje","timestamp":"2020. február. 16. 16:15","title":"2100 cigarettát szívattak el egy robottal, és csúnya dolgok kerültek elő a csikkekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás éveiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Életének 97. évében hunyt el. A hírt barátja és munkatársa, Pulai Miklós jelentette be közösségi oldalán.","shortLead":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás...","id":"20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a0ca4c-fed4-4784-9316-fe33be004a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","timestamp":"2020. február. 16. 11:12","title":"Meghalt Timár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban, kutyamészárlás Hajdú-Biharban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pszichológusok kongatják a vészharangot Gyöngyöspata miatt, árulózás a Jobbikban, újabb magyarok karanténban...","id":"20200218_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150af068-59d8-47ef-9198-920a4c67e103","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360","timestamp":"2020. február. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán \"zöldül\", Bezos ezt 10 milliárd dollárból teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]