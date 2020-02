Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják állítólag lerántani a leplet az olcsó(bb) iPhone-ról.","shortLead":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják...","id":"20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3b722-df94-4400-a435-eb7e47fe7313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","timestamp":"2020. február. 18. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy márciusban új iPhone érkezik, a 9-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","shortLead":"A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. ","id":"20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f7de0a5-b5d9-4dfb-a9a1-272ff0266afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468b5e-aef5-4031-96da-644e67945fb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_burger_king_whopper_hamburger_izfokozo_mesterseges_szinezek","timestamp":"2020. február. 19. 11:48","title":"A Burger King új reklámját nehogy evés közben nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit két hajléktalan bántalmazása miatt halált okozó testi sértés bűntettével és más bűncselekménnyel gyanúsítanak.\r

","shortLead":"Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit két hajléktalan bántalmazása...","id":"20200217_letartoztatas_hajlektalan_emberoles_nepfurdo_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ac217-f02f-43f8-8aca-32b0792c7fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_letartoztatas_hajlektalan_emberoles_nepfurdo_utca","timestamp":"2020. február. 17. 22:14","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint halálra vert egy nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Háromhavi fizetését ajánlotta fel Felipe, hogy szerződést bontson az NB I-es klubjával.","shortLead":"Háromhavi fizetését ajánlotta fel Felipe, hogy szerződést bontson az NB I-es klubjával.","id":"20200219_Fizetett_a_brazil_kapus_csak_ne_kelljen_Kisvardan_jatszania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c004b2-d11a-454f-8c23-74deffde9ae4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Fizetett_a_brazil_kapus_csak_ne_kelljen_Kisvardan_jatszania","timestamp":"2020. február. 19. 10:43","title":"Fizetett a brazil kapus, csak ne kelljen Kisvárdán játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel a piaci részesedését nem tudta elég nagyra növelni, ezért megvált szlovákiai leánybankjától az OTP.","shortLead":"Mivel a piaci részesedését nem tudta elég nagyra növelni, ezért megvált szlovákiai leánybankjától az OTP.","id":"20200217_otp_szlovakia_leanybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e0c68-f756-4a7a-9354-1f598e7bd832","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_otp_szlovakia_leanybank","timestamp":"2020. február. 17. 19:57","title":"Az OTP eladta szlovák leánybankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942dc95-61c9-4159-97c3-c781fad7df42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Plútó 76 évig volt bolygó, de aztán lefokozták.","shortLead":"A Plútó 76 évig volt bolygó, de aztán lefokozták.","id":"20200218_Ma_90_eve_fedeztek_fel_a_bolygot_amit_aztan_kirugtak_ebbol_a_klubbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9942dc95-61c9-4159-97c3-c781fad7df42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df16b76b-b551-43b8-ae64-1d39c54993a4","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ma_90_eve_fedeztek_fel_a_bolygot_amit_aztan_kirugtak_ebbol_a_klubbol","timestamp":"2020. február. 18. 14:20","title":"Ma 90 éve fedezték fel a bolygót, amit aztán kirúgtak ebből a klubból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök idei évértékelője minden erőlködés nélkül lett felejthető, minden eleménél azt érezhette hallgatósága, hogy „ezt már hallottam”, „ezt mintha már mondta volna.” Borítékolható volt, hogy egy kis szocialista rémkormányok-ozás után jönnek az elért, vélt vagy valós sikerek, Soros György mellett elrejt néhány humorbonbont is, ahogyan a honi ellenzék is megkapja a magáét. Nincs új a Várkert Bazár többszörösen átadott falai között. Innovációnak nyoma sincs, de nem is igényli tábora.","shortLead":"A miniszterelnök idei évértékelője minden erőlködés nélkül lett felejthető, minden eleménél azt érezhette hallgatósága...","id":"20200219_Unalmas_lett_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da6f81c-6891-4783-bbb3-5db0661448bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Unalmas_lett_Orban","timestamp":"2020. február. 19. 14:10","title":"Orbán Viktor unalmas lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]