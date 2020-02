Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet a fejlesztés alatt álló új mobiljukon, és olyan magas pontszám lett a végeredmény, amelyre az androidos eszközök között még nem volt példa.","shortLead":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet...","id":"20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01fcab0-f7e3-405c-add4-373368980931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","timestamp":"2020. február. 18. 09:03","title":"Titokzatos telefont emleget a Lenovo, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatvédők két lefedett gödröt találtak tele kutyák csontjaival, de nemrég odakerült, elpusztult állatok is hevertek a területen.","shortLead":"Az állatvédők két lefedett gödröt találtak tele kutyák csontjaival, de nemrég odakerült, elpusztult állatok is hevertek...","id":"20200217_hajdusamson_kutya_elfoldelt_tetemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1972e293-9531-46a4-97a6-760478053311","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_hajdusamson_kutya_elfoldelt_tetemek","timestamp":"2020. február. 17. 20:50","title":"Száznál is több agyonvert kutya teteme került elő Hajdúsámson mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szocialista politikus szerint egyre több a vállalhatatlan eset a társaságnál.","shortLead":"A szocialista politikus szerint egyre több a vállalhatatlan eset a társaságnál.","id":"20200218_ujhelyi_istvan_vizsgalat_etikai_kodex_ryanair_gran_canaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699a3b-996e-4426-90b0-32919098f2f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_ujhelyi_istvan_vizsgalat_etikai_kodex_ryanair_gran_canaria","timestamp":"2020. február. 18. 16:47","title":"Ryanair-késés: vizsgálatot és etikai kódexet követel Ujhelyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","shortLead":"A korábbi adatokhoz képest kevesebben fertőződtek meg és a napi halálozások száma is csökkent.","id":"20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f88517-77d9-4471-bc94-9ef1624fdd35","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_koronavirus_kina_who_jarvany","timestamp":"2020. február. 18. 05:16","title":"Koronavírus: Kínában valamelyest javult a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő várhatóan nem fellebbez majd a házelnök döntése ellen.","shortLead":"A független képviselő várhatóan nem fellebbez majd a házelnök döntése ellen.","id":"20200219_Hadhazyt_ketmillio_forint_buntetes_Kover_tablalogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a6a15-b82f-4c90-91aa-3af7a18f46a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Hadhazyt_ketmillio_forint_buntetes_Kover_tablalogatas","timestamp":"2020. február. 19. 09:19","title":"Kövér kétmillió forintra büntette Hadházyt a táblalógatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","shortLead":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","id":"20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0722cd6d-8687-4b1f-88e0-e5fe49994e37","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","timestamp":"2020. február. 18. 18:12","title":"Félpályás útlezárással tiltakoztak a NAT ellen a Széll Kálmán téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak gazdaságnak jelent számottevő kiesést, de a klímaváltozást is befolyásolja, hiszen a maradékok megsemmisítése környezetszennyező és költséges, a készétel-adományozás pedig a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik.","shortLead":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak...","id":"20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ef73e0-64a7-4d4d-aa29-3d2bba7a9c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","timestamp":"2020. február. 18. 11:20","title":"Évente ötvenezer forintnyi élelmiszert dobunk ki a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában legyen a Fidesz pártalapítványának rendezvényén.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában...","id":"20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e377-a756-43b1-a2f9-c6a2623fa7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. február. 18. 10:11","title":"Törvénysértő lehetett az egyenruhás katonák jelenléte Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]