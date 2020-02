Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","shortLead":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","id":"20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c945f8-ca8c-4e9d-82de-4873cdca64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","timestamp":"2020. február. 20. 10:30","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány a menekülteknek sem fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","shortLead":"Utoljára 1985-ben fordult elő, hogy két magyar teniszező is a legjobb száz között volt a világranglistán.","id":"20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c59f088-ac84-45d8-9d0e-064539fc1d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48227407-5958-43af-885e-1d8086e9d741","keywords":null,"link":"/sport/20200219_fucsovics_marton_balazs_attila_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2020. február. 19. 16:07","title":"Harmincöt éve nem történt ilyen a magyar teniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a347ff9a-ed96-48dc-b079-23a77255ddfb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész február 1-jén hunyt el. A búcsúbeszédet Eperjes Károly mondta. ","shortLead":"A színész február 1-jén hunyt el. A búcsúbeszédet Eperjes Károly mondta. ","id":"20200219_Eltemettek_Andorai_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a347ff9a-ed96-48dc-b079-23a77255ddfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359286ed-d385-4c39-8e80-5dd829261aad","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Eltemettek_Andorai_Petert","timestamp":"2020. február. 19. 16:56","title":"Eltemették Andorai Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","shortLead":"Teherán eddig hallgatott arról, hogy koronavírusos megbetegedések vannak az országban.","id":"20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c18739-cc9a-4c13-8952-e76a676a2f15","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Ketten_meghaltak_Iranban_koronavirusfertozesben","timestamp":"2020. február. 19. 18:57","title":"Ketten meghaltak Iránban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d4b88-0eff-4791-84dd-193223987c69","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz-hívek öregedése miatt drasztikusan fogyhat a szavazótábor. Ezt a kormánypárt is felismerte, és új utakat, arcokat keres a fiatalok elcsábításához. Egyelőre még csak tapogatózik a virtuális térben.","shortLead":"A Fidesz-hívek öregedése miatt drasztikusan fogyhat a szavazótábor. Ezt a kormánypárt is felismerte, és új utakat...","id":"202008_fuggosegi_iszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a8d4b88-0eff-4791-84dd-193223987c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb3af40-1b52-429e-b429-32c4a9b95776","keywords":null,"link":"/360/202008_fuggosegi_iszony","timestamp":"2020. február. 20. 15:00","title":"Orbánék rájöttek, hogy a Kubatov-lista nem helyettesítheti a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De hát nem mindenki tart évértékelőt. Mellesleg, az sem mindegy, hova és milyen fát ültetünk.","shortLead":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De...","id":"20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05f552-e9eb-4289-a895-2c71f67e2582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","timestamp":"2020. február. 19. 11:04","title":"Orbán és a csecsemők fái: régi terv, és rég tudják, hogy elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","shortLead":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","id":"20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff0e68-a9b9-48f2-abff-866679705eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","timestamp":"2020. február. 18. 19:03","title":"Bemondta a SpaceX, mikor viszik az űrbe az első turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás, a vezetőtámogató rendszerek, na meg persze az egységesített dizájn. Sőt, az automata váltók is nyerésre állnak a világgal szemben! Lássuk, miben változott meg az autózás az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"Ami a kétezres évek elejének a szervokormány és az elektromos ablakemelő volt, az ma már a hibridhajtás...","id":"fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97ba8ebd-a8c2-46b3-b7a1-be9527a8fea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b510d33-6bfa-44e3-a648-3364761570ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20200220_Kivulbelul_csucstechnologia_igy_nez_ki_egy_auto_2020ban","timestamp":"2020. február. 20. 07:30","title":"Kívül-belül csúcstechnológia: így néz ki egy autó 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"}]