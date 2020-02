Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindössze nyolcszáz kilométerre innen vesztegzár alatt van egy egész város.","shortLead":"Mindössze nyolcszáz kilométerre innen vesztegzár alatt van egy egész város.","id":"20200221_Kozelebb_jott_a_jarvany_hat_koronavirusos_fertozott_EszakOlaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b7a74d-a6c4-4010-a190-78d589228180","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Kozelebb_jott_a_jarvany_hat_koronavirusos_fertozott_EszakOlaszorszagban","timestamp":"2020. február. 21. 18:25","title":"Közelebb jött a járvány: hat koronavírusos fertőzött Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","shortLead":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","id":"20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fdb5cf-b64a-4dde-b343-213cdf812655","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","timestamp":"2020. február. 21. 06:32","title":"Kálmán Olga DK-s elnökségi tag lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schilling Árpádnak üzent Demeter Szilárd a Mandiner konferenciájáról, szerinte egy székely nem lehet náci.","shortLead":"Schilling Árpádnak üzent Demeter Szilárd a Mandiner konferenciájáról, szerinte egy székely nem lehet náci.","id":"20200221_Demeter_Szekely_vagyok_es_a_szekelyek_sem_nem_nacik_sem_nem_kommunistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6951099d-c9f4-4424-a4fe-2e73ce985453","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Demeter_Szekely_vagyok_es_a_szekelyek_sem_nem_nacik_sem_nem_kommunistak","timestamp":"2020. február. 21. 07:24","title":"Demeter: Székely vagyok, és a székelyek sem nem nácik, sem nem kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetértenek azokkal, akik azt mondják, a NAT nem nemzeti és nem is alaptanterv.\r

\r

","shortLead":"Egyetértenek azokkal, akik azt mondják, a NAT nem nemzeti és nem is alaptanterv.\r

\r

","id":"20200221_Az_Oktatoi_Halozat_is_tiltakozik_a_NAT_bevezetese_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094d3b2-8cf0-47a9-8473-90ef78fafefb","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_Az_Oktatoi_Halozat_is_tiltakozik_a_NAT_bevezetese_ellen","timestamp":"2020. február. 21. 09:55","title":"Az Oktatói Hálózat is tiltakozik a NAT bevezetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baloldali programot kínálnak, és közös listát akarnak.","shortLead":"Baloldali programot kínálnak, és közös listát akarnak.","id":"20200222_Az_MSZP_nem_fogja_tamogatni_a_dezertoroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbbd515-81f6-4c0e-a897-1b0ec587bd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Az_MSZP_nem_fogja_tamogatni_a_dezertoroket","timestamp":"2020. február. 22. 14:45","title":"Az MSZP nem fogja támogatni a dezertőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e5f38-8907-42f4-988c-d7cafbd9b0cd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ki lehet-e váltani Magyarország hozzájárulását a klímaváltozáshoz azzal, ha fákat ültetünk, és hogyan értékeli Greta Thunberg szerepét a globális felmelegedés elleni harcban egy erdőökológus? Aszalós Rékával Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Ki lehet-e váltani Magyarország hozzájárulását a klímaváltozáshoz azzal, ha fákat ültetünk, és hogyan értékeli Greta...","id":"20200220_Orban_fasitasa_a_tizbol_atlagosan_kilenc_fa_elpusztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481e5f38-8907-42f4-988c-d7cafbd9b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb3944b-8252-4eb1-9e96-0e11df812059","keywords":null,"link":"/360/20200220_Orban_fasitasa_a_tizbol_atlagosan_kilenc_fa_elpusztul","timestamp":"2020. február. 21. 15:00","title":"A magyar szennyezést nem váltja ki Orbánék erdősítése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vagyon­nyilatkozat-tételi eljárást kezdeményez Gyurcsány Ferenccel szemben a mentelmi bizottságnál Hollik István. ","shortLead":"Vagyon­nyilatkozat-tételi eljárást kezdeményez Gyurcsány Ferenccel szemben a mentelmi bizottságnál Hollik István. ","id":"20200221_gyurcsany_ferenc_vagyonnyilatkozat_teteli_eljaras_hollik_istvan_dk_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c9e067-f309-4c5e-94b8-867f0c4fe179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_gyurcsany_ferenc_vagyonnyilatkozat_teteli_eljaras_hollik_istvan_dk_fidesz","timestamp":"2020. február. 21. 10:10","title":"Gyurcsány vagyonára kíváncsi a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple okosóráján.","shortLead":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple...","id":"20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8def09cc-b98e-4cc0-a149-7c51f0e67068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","timestamp":"2020. február. 21. 14:33","title":"Már telefon sem kell, ha zenét hallgatna az Apple Watchon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]