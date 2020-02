Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult, a dolgozók egy része viszont karanténba vonult.","shortLead":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult...","id":"20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74520e-f1da-4295-b756-835e0d0324da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","timestamp":"2020. február. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a Samsungot is elérte a baj, le kellett állítani a Galaxy Z Flip gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","shortLead":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","id":"20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752da3ea-14ff-4213-8605-b7931b3af773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","timestamp":"2020. február. 24. 10:13","title":"Varga Mihály: Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszer egyik hazai megalkotója.","shortLead":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára...","id":"20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc5350-5aad-4a0f-9199-a8a30a5a3308","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","timestamp":"2020. február. 24. 14:54","title":"A népszerű irodalomkönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős hatóság szakemberei, miután a zátony több régiójában is a hőstressz jeleit észlelték a virágállatokon.","shortLead":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős...","id":"20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6a90f5-f83b-471c-9507-cdb8c6bebf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","timestamp":"2020. február. 23. 15:03","title":"Felütötte fejét a hőstressz, pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","shortLead":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","id":"20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353d3950-1fff-4c11-a02a-54cecd855bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","timestamp":"2020. február. 24. 12:17","title":"A tábornokok vesztegetési perének 17 vádlottja közül ketten vonulnak börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb089d-b56e-470e-b1e1-da49b97baf1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest egykori legendás focistája 81 évet élt.","shortLead":"Az Újpest egykori legendás focistája 81 évet élt.","id":"20200224_Meghalt_Gorocs_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bafb089d-b56e-470e-b1e1-da49b97baf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e75e260-7629-464c-926e-24e33a8295e6","keywords":null,"link":"/sport/20200224_Meghalt_Gorocs_Janos","timestamp":"2020. február. 24. 09:18","title":"Meghalt Göröcs János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","shortLead":"Egy darab telitalálatos szelvény volt.","id":"20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072704a7-2f3f-406d-aa52-1a5680c30118","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Kihuztak_a_hatoslotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. február. 23. 16:48","title":"Kihúzták a hatoslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 25 százalékos a visszaesés, több mint ötéves mélypontra ért a termelés.","shortLead":"Egy év alatt 25 százalékos a visszaesés, több mint ötéves mélypontra ért a termelés.","id":"20200223_Megroggyant_a_kinai_olajfeldolgozas_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b784b136-36d6-4736-93a6-275b7558309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Megroggyant_a_kinai_olajfeldolgozas_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 23. 13:44","title":"Megroggyant a kínai olajfeldolgozás a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]