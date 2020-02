Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be az Újszínház a Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be...","id":"20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76e6934-680b-4f80-8c68-c08c45ea3d6c","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","timestamp":"2020. február. 24. 11:06","title":"Meghalt Csukás István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","shortLead":"Ötvenmillió dollárt kap a nevével fémjelzett alapítvány.","id":"20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c82c8b-f58b-4b95-a551-2b4b3d896141","keywords":null,"link":"/elet/20200224_A_103_eves_koraban_elhunyt_Kirk_Douglas_szinte_minden_vagyonat_jotekony_celra_ajanlotta_fel","timestamp":"2020. február. 24. 09:05","title":"A 103 éves korában elhunyt Kirk Douglas szinte minden vagyonát jótékony célra ajánlotta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","shortLead":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","id":"20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d0b8dd-e07b-428d-848d-9694fbe3ac28","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","timestamp":"2020. február. 25. 05:44","title":"Egy napra tavasz lesz: 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag a viselőjére jellemző, és a telefon arcazonosítóját is lehessen kezelni vele.","shortLead":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag...","id":"20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c09bad-edf5-4cc4-9e66-06933e9cb2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","timestamp":"2020. február. 24. 10:03","title":"Kitalált egy arcmaszkot, ami még az arcazonosításnál is használható (lenne)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb, hogy ne első felindulásból foglaljunk állást – figyelmeztet a hvg360 erdélyi szerzője, Demény Péter.","shortLead":"A Srí Lanka-i vendégmunkások körül támadt viharnak nincs egyetlen olvasata, akárhonnan nézzük is. A legfontosabb...","id":"20200225_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6031018e-d63a-4a0e-8751-646ecc09cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed20be32-7a23-4a5e-8915-dfdff7d2691d","keywords":null,"link":"/360/20200225_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2020. február. 25. 07:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Gumiszőnyeg-vélemény – a gyergyóditrói ügy személyes lenyomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket terjesztenek a betegséggel kapcsolatban. A WHO szerint ezek az állítások egyszerűen nem igazak.","shortLead":"Sem a szezámolaj, sem a fokhagyma nem véd az új típusú koronavírus ellen, de ennek ellenére akadnak, akik ilyesmiket...","id":"20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3d2039-569f-4af0-bbd0-089b5e92bef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbcf069-4bd3-4d5c-bf94-f8848ec6815f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_fokhagyma_koronavirus_jarvany_who_alhir","timestamp":"2020. február. 24. 19:14","title":"Annyi sületlenség terjed a koronavírusról, hogy a WHO nem győzi cáfolni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 71 ember halt meg Kínában a járvány miatt.","shortLead":"Újabb 71 ember halt meg Kínában a járvány miatt.","id":"20200225_Nagyreszt_Vuhanra_korlatozodott_a_koronavirusjarvany_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8578fc-de04-4dff-bde4-c654e336b6fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Nagyreszt_Vuhanra_korlatozodott_a_koronavirusjarvany_Kinaban","timestamp":"2020. február. 25. 05:58","title":"Nagyrészt Vuhanra korlátozódott a koronavírus-járvány Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42206b0-ede8-4db0-8e58-0a75d6d0ecb6","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"vilag","description":"Elfogyott maszkok, bezárt iskolák, olasz mentalitás: Milánóban és Velencében élők meséltek a hvg.hu-nak arról, milyen az élet a koronavírus miatt lezárt területek szomszédságában, illetve benne.","shortLead":"Elfogyott maszkok, bezárt iskolák, olasz mentalitás: Milánóban és Velencében élők meséltek a hvg.hu-nak arról, milyen...","id":"20200224_Akkor_kezdtunk_aggodni_amikor_meglattuk_hogy_nincs_aru_a_boltokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42206b0-ede8-4db0-8e58-0a75d6d0ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ab620-965c-4005-8b47-8b6ee5e9a680","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Akkor_kezdtunk_aggodni_amikor_meglattuk_hogy_nincs_aru_a_boltokban","timestamp":"2020. február. 24. 17:45","title":"Mindennapok Milánóban: „Akkor kezdtünk aggódni, amikor megláttuk, hogy nincs áru a boltokban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]