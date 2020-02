Megfordultak a szerepek Olaszországban: eddig az északi tartományok berzenkedtek a déli honfitársaik miatt, most viszont a Capri szigetére induló kompra nem akarták felengedni a venetói utast - írta egy olvasónk a karantén közeléből. Többen is áruhiányról számoltak be, egyik olvasónk arról írt, az emberek egymás kezéből kapkodják ki az élelmiszert. A kedd esti adatok szerint Olaszországban 11 ember halt meg a vírus miatt, több mint 220-an megfertőződtek.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Hiába tudtuk, hogy nem úszhatjuk meg, az embereket megdöbbentette, mikor kiderült, hogy egy padovai férfi is meghalt koronavírus miatt

- írta a hvg.hu-nak Fercsik Marianna tolmács, aki 25 kilométerre él a vírus miatt lezárt Vo’ Euganeotól. A 78 éves férfi volt a járvány első halálos áldozata Olaszországban.

A gyógyszertárakat megostromolták a maszkokért, hiába mondták szakértők, hogy felesleges hordani annak, aki nem beteg. Az idősek voltak az elsők, akik kínai mintára felvették azt. Láttam olyat is, aki csak a száját védte a maszkkal, az orra kilátszott, így aztán tényleg nem ér semmit.

Már minden gyógyszertárra kiírták, a maszk elfogyott, a fertőtlenítők, higiéniás kézkendők helyén űr tátong minden boltban. Egyéb termékeket viszont kapni, a más városokban mutogatott üres polcokkal nem találkozott. Sokan szabályosan készleteket halmoztak fel, apósáék például több kiló tésztát, olajat, konzervet vettek, tartva attól, hogy Padovában is elrendelik a ki- és bejárási tilalmat.

© AFP / Massimo Bertolini

Az iskolák, egyetemek zárva vannak, ahogy azok az intézmények is, ahol közösségi programokat tartanak.

Kedd reggel furcsa volt, hogy nem kellett gumicsikorgatásosan kikanyarodnom az utcánkból, mint szoktam, hisz sehol senki se volt a főúton. Mivel egy gimnázium mellett lakom, ilyenkor alig tudok besorolni a sok biciklin, kismotoron érkező diák, valamint kísérő szülők kocsitömege miatt. Az elmúlt két napban hátborzongatóan üres volt a környék.

Az egyik bárban korábban amiatt panaszkodott egy vendég, hogy nem lehet úgy munkába járni, ha a vonatokat Veronánál órákra leállítják ellenőrzés és fertőtlenítés miatt, de kedden a hírek szerint már nem volt fennakadás. Beszélt egy helyi pizzériatulajdonossal is, aki arra panaszkodott, hogy a foglalások nagy részét törölték. Ezzel nem volt egyedül: az egyik népszerű helyre például foglalás nélkül is simán be lehetett ülni.

“Az élet fricskája: eddig az északi tartományok berzenkedtek a délről érkező honfitársaik miatt. Hétvégén pedig a Capri szigetére induló kompra nem akarták felengedni a venetói utast. Itteni, magyar barátnőm mesélte nekem telefonon, hogy fia, aki Nápolyba ment egy buliba, a magyar útlevelével szállt fel a repülőre, attól tartva, hogy nem engedik majd le a gépről, ha azt látják a papírján, hogy padovai. A Mauritius-szigetekről visszatért olaszokkal készült riportban mesélték bosszúsan a velencei reptéren, hogy mindenkit beengedtek a trópusi vakáció helyszínére, csak a kb. 40 fős, észak-olasz csapatot utasították vissza, vagy mehettek volna karanténba üdülés helyett. Fordított helyzet állt elő; ahogy az esetleges Liga párttagot nem engedi be országába az afrikai tisztviselő.”

Fertőtlenítik a mentőket

Beszéltünk egy olyan, névtelenséget kérő olvasóval is, aki a másik lezárt zónához közel, Agrate Brianzában van éppen. Estére egy, a településen dolgozónál kimutatták a vírust, olvasónkkal még azt megelőzően beszéltünk. Azt mondta, annak ellenére, hogy nincs karantén, a boltokat már így is "kifosztották", előfordul, hogy nincs víz, hús, kenyér, csak olyasmi, ami nem igazán fontos. Tisztítószert, fertőtlenítőt, maszkot ott sem lehet beszerezni, a gyógyszertárakban sem, ahogy a gyorstesztekből is hiány van időnként (nyilván a megnövekedett keresletet nem tudják kielégíteni). A kérés, hogy azt csak indokolt, sürgős esetben használják.

Ha valaki köhög, arra csúnyán néznek.

Többen visszaélnek a helyzettel és idősekhez próbálnak rászedni azzal, hogy a kórház sürgősségi osztálya küldte őket vizsgálatot végezni, ehelyett kirabolják őket. Ezért a hatóságok próbálnak figyelmeztetni, a sürgősségi osztály nem küld senkit, ne dőljenek be ennek.

Olvasónk járt olyan kórházban, ahová fertőzötteket vittek: a húga ugyanis épp egy ilyenben szült. Azt mondta, az egész közel zajlott a sürgősségi szülészethez. Arról nem mesélt, hogy a szeparáció pontosan milyen volt, azt viszont látta, hogy a kórházban "tetőtől-talpig" mindenki be volt öltözve, a fertőzötteket szállító mentőket ponyvával elkerítik és teljesen lefertőtlenítik.

Képünk illusztráció, nem az említett kórházban készült © MTI / Czeglédi Zsolt

A látogatás korlátozott - azt nem tudjuk, hogy amúgy mi a rend, különösen járvány idején -, most páciensenként egy nap egy embert engedtek be, a szülészetről a leendő nagyszülőket is elküldték. Monzában - feltehetőleg pont abban a kórházban, ahol a testvére szült - négy orvos önként karanténba vonult, mert érintkezhettek vírusos beteggel.

Olvasónk azt mesélte, a Milánó közeli autópályák is szinte üresek, holott ott órákig tartanak a dugók és a buszok és a metrók is csökkentett menetrenddel járnak, a jóval kevesbb utas miatt. Aki csak tud, otthonról dolgozik.

Megállt az élet.

Az egyik lezárt településen él egy szintén terhes ismerőse, akinek a férje a karantén miatt kint rekedt. Elmondása szerint az apósa visz neki enni, de az utánpótlás kevés, az emberek egyre dühösebbek. Ott állítólag az önkormányzat azt közölte, mindenki maradjon otthon, ha ételre van szükségük, házhoz szállítják majd a megfelelő védőfelszereléssel ellátott emberek.

Egymás kosarából kapkodják ki a kaját

A szintén Lombardia tartományban, Bresciában élő olvasónk is az ürességtől kongó polcokról küldött képeket, azt írta,

nem lehet húst és vizet venni, felvásároltak mindent, az egyik legnagyobb bevásárlóközpont polcai is konganak az ürességtől. Az emberek egymás kosarából veszik ki a kaját!

© hvg.hu

Az iskolák, óvodák természetesen ott is zárva vannak, mindenki maszkban közlekedik.

A gócpontoktól távolabb eső Firenzében (ahol szintén regisztáltak egy koronavírusos beteget) érezhető az óvatosság és elindult a boltok rohama is, de egyáltalán nem vészes a helyzet – írta a hvg.hu-nak az ott élő Bojár Ábel. Igaz, amikor lement vásárolni, addigra a két euróba kerülő kézfertőtlenítőt már elkapkodták az üzletből.

Mindenki erről beszél, és sok hely zárva van, de még semmilyen kötelező zárva tartást nem vezettek be és karantén intézkedések sincsenek.

A firenzei egyetemek köremailben tájékoztatták a diákokat és a dolgozókat, hogy a nagyobb előadásokra már nem kell bemenni, és vannak munkahelyek, ahol már otthonról dolgoznak, de Ábel munkahelye, a European University még nem tartozik ide. Igaz, már mindenki folyamatosan figyeli az intézmény Facebook-oldalát, hogy mit mondanak. Többen is gondolkoznak, hogy hazamenjenek-e délre, vagy külföldre, ettől függetlenül az egyetemen még nem érezhető semmi és a parkolóban is ugyanannyian állnak, mint mindig, a városban viszont érezhetően kevesebb az autó.

Feltűnően kevesen vannak az edzőteremben is, a koronavírus a jelek szerint jó kifogás a lustaságra.

Sajnos a helyzet a rasszista reflexeket is előhozta, vannak, akik a városban beszólogatnak az ázsiaiaknak, és lényegesen kevesebben mennek az ázsiai éttermekbe, sok be is zárt.

