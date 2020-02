Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","shortLead":"A koronavírus megjelenése miatt le kellett állítani a Mission: Impossible hetedik részének olaszországi forgatását.","id":"20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95063fa6-402e-4e54-8342-ec572bb1584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9fa35-0fd0-4412-9984-e6971e62d59c","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Lehetetlen_kuldetesnek_igerkezik_a_Mission_Impossible_forgatasa_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 25. 10:23","title":"Lehetetlen küldetésnek tűnik a Mission: Impossible forgatása Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett segítséget. ","shortLead":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett...","id":"20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1255672d-e6c6-49e2-be55-4768995a68b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","timestamp":"2020. február. 25. 21:23","title":"Távgyógyítók ellen emeltek vádat Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","shortLead":"Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.","id":"20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e56ba6a-0591-464a-a52a-a00d0f9f67cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c35256-dc11-4d6c-b24f-49be191786cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Nemcsak_a_koronavirus_viszi_padlora_a_reszvenyek_arfolyamat","timestamp":"2020. február. 26. 14:26","title":"Nem csak a koronavírus küldi padlóra a részvények árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról árulkodik, hogy március elején bemutatják a Xiaomi Black Shark 3-at.\r

","shortLead":"Már két telefongenerációt tudhat maga mögött a Xiaomi játékosoknak szánt Black Shark családja. Egy poszter most arról...","id":"20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6909b91-b418-43cd-a178-de01553507c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9476eb0-7fe9-4c73-990e-dcc9a645dbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_black_shark_3_kinai_bemutato_marcius3","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi új, bivalyerős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","shortLead":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","id":"20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee77845f-8771-42b8-917c-4bc4abdc1a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","timestamp":"2020. február. 26. 13:21","title":"680 lóerős villany-SUV jött a franciáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és az űrkészleteket is.","shortLead":"Jens Nygaard Knudsen 1968-tól 2000-ig dolgozott a dán játékgyárnál, a figurák mellett ő fejlesztette a kastélyos és...","id":"20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff05c60-b957-410a-948d-c1fc39f67d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9356f96-010e-4482-a3d3-22899783cb31","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_jens_nygaard_knudsen_lego_figurak_jatekfejleszto","timestamp":"2020. február. 25. 17:41","title":"Meghalt a Lego-figurák alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben senki sem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki sem sérült meg.","id":"20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346f425e-48bc-4069-8b45-b0973cdb6d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acb5ee9-d7d8-474d-8bcd-68de690a3273","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Kigyulladt_egy_busz_az_M3ason_lezartak_a_bevezeto_szakaszt","timestamp":"2020. február. 25. 09:06","title":"Kigyulladt egy busz az M3-ason, lezárták a bevezető szakaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]