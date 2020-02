Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","shortLead":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","id":"20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c44819-1e2e-4936-92e0-2f33eb43814d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","timestamp":"2020. február. 26. 16:16","title":"A vizsgáztató és a buszsofőr is a bíróság elé állhat a tótkomlósi tömegszerecsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","shortLead":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","id":"20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d0b8dd-e07b-428d-848d-9694fbe3ac28","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","timestamp":"2020. február. 25. 05:44","title":"Egy napra tavasz lesz: 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","shortLead":"A kaliforniai új generációs autógyártó előbb-utóbb beletanul mindenbe. ","id":"20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fb4c39-63b6-4b36-af4c-732ea05cfe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf7e0e0-61a3-48c9-b52f-dea04905bf7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Ilyen_is_van_a_Teslanal_ido_elott_indulnak_a_Model_Y_kiszallitasai","timestamp":"2020. február. 25. 11:58","title":"Ilyen is van a Teslánál, idő előtt indulnak a Model Y kiszállításai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","shortLead":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","id":"20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1534c98-1f4d-4584-ac26-e9605c2458c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","timestamp":"2020. február. 26. 12:47","title":"Koronavírus gyanújával szállítottak kórházba egy zólyomi nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról.","shortLead":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar...","id":"20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5260f6e2-df04-44b4-b412-eb02469f740a","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","timestamp":"2020. február. 25. 06:18","title":"Bevásárolná magát a magyar állam a Rail Cargo Hungariába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eredetileg bírósági fogdába kellett volna szállítani az egykori filmproducert, miután egy New York-i bíróság bűnösnek találta. ","shortLead":"Eredetileg bírósági fogdába kellett volna szállítani az egykori filmproducert, miután egy New York-i bíróság bűnösnek...","id":"20200225_Mellkasi_fajdalmakkal_korhazba_szallitottak_a_bunosnek_talalt_Harvey_Weinsteint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502e195-9c49-492f-adb0-aa7aefe97c8f","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Mellkasi_fajdalmakkal_korhazba_szallitottak_a_bunosnek_talalt_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2020. február. 25. 10:58","title":"Mellkasi fájdalmakkal kórházba szállították a bűnösnek talált Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek arcmaszkot (elsősorban Kínában), hogy semmi fura nincsen egy ilyen kiegészítőben.","shortLead":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek...","id":"20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f3e694-1bf3-402a-8d17-64be1d3dcec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","timestamp":"2020. február. 26. 14:03","title":"Kitalált valamit a Xiaomi: jöhet az okosmaszk, amelynek sokan vennék hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]